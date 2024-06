Temptation Island 2024, al via le riprese: Filippo Bisciglia rompe il silenzio, cosa accadrà

Temptation Island 2024 è ai blocchi di partenza e Filippo Bisciglia, conduttore da ormai 10 anni, ha svelato qualcosa di interessantissimo.

In estate gli appuntamenti televisivi generalmente si prendono una pausa per poi tornare più carichi che mai a settembre. Non è così però per tutti quei prodotti che sono stati ideati e studiati appositamente proprio per i mesi estivi. E uno di questi è senza dubbio Temptation Island.

Negli anni in cui non è andato in onda il pubblico ha letteralmente scatenato una rivolta social perché rivoleva il programma. E così Maria De Filippi, proprietaria della Fascino TV, la casa produttrice che si occupa proprio di questo programma televisivo, non è stata sorda alle richieste e ha deciso di far ricominciare l’avventura in Sardegna. Conduttore per il decimo anno di fila è Filippo Bisciglia il quale, dal suo profilo Instagram, ha deciso di rivelare tutto sul programma.

Le novità e le anticipazioni di Temptation Island 2024

La data di messa in onda della nuova stagione di Temptation Island 2024 non è ancora stata resa nota. Tuttavia le registrazioni sono in corso proprio in questo momento visto che Raffaella Mennoia, uno del volti più importanti per quanto riguarda la regia e la produzione, si trova proprio in questo momento a Is Morus Relais in Sardegna, location storica del programma.

Filippo Bisciglia, dal canto suo, sta popolando il suo profilo social di foto e video dei primi concorrenti e partecipanti in questo viaggio dei sentimenti. La prima coppia è composta da Siria e Matteo. Lui si è detto perplesso della volontà di lei di partecipare al programma perché, a suo dire, va tutto bene. Siria invece che da pesare 130 kg è dimagrita tantissimo, ha deciso di richiedere la partecipazione a Temptation Island per capire se a Matteo va bene e continua ad amare la nuova lei.

La seconda coppia invece è composta da Jenny e Tony. La ragazza ha deciso di partecipare al programma perché il suo fidanzato, che di professione fa il Dj, è sempre circondato da moltissime ragazze e pare sia stato già beccato più volte a scambiarsi chat con altre. Nonostante la strenua difesa di lui per cui quelle chat erano frutto di un hacker che gli aveva rubato il profilo, la ragazza non ci crede e quindi decide di partecipare al programma proprio per mettere alla prova l’amore del suo fidanzato.

Il profilo Instagram di Filippo Bisciglia per ora quindi è popolato da queste due prime coppie, ma le anticipazioni, si sa, non tarderanno ad arrivare e piano piano scopriremo tutte le coppie che prenderanno parte a questo incredibile viaggio nei sentimenti chiamato Temptation Island.