Belen Rodriguez pizzicata così in vacanza: la verità sul fidanzato Angelo

Belen Rodriguez si è goduta una vacanza con alcuni amici, non avevamo mai visto la show girl in questo stato.

Belen Rodriguez da tempo ha un nuovo amore nella sua vita, la show girl argentina poco dopo l’inizio del nuovo anno ha chiuso la relazione con Elio Lorenzoni e poi ha incontrato un altro uomo. Dopo la separazione da Stefano De Martino ha vissuto un terribile momento, ma adesso è stata beccata così in vacanza ed è emersa la verità su Angelo, il suo compagno.

Nessuno si sarebbe aspettato di vederla in questo stato e invece si la bella argentina si è fatta vedere proprio così, non tutti sanno chi sia Angelo, anche perché Belen – a differenza delle altre volte – con lui ha preferito essere più riservata e ancora non è uscita del tutto allo scoperto: la verità su di lui.

Belen Rodirguez e il weekend con gli amici: la verità sul fidanzato

Belen Rodriguez qualche settimana fa si è goduta un weekend a Nervi, in provincia di Genova, con i suoi amici. La show girl argentina pare stia vivendo un momento sereno, ma dal servizio pubblicato dal settimanale Oggi pare che Angelo, il suo nuovo compagno, non fosse con lei.

È bastato poco perché impazzasse il gossip e i rumors iniziassero a parlare di una crisi con il nuovo compagno poiché pare che le gite fuori porta fino a questo momento le avesse fatte sempre in sua compagnia. Dalle fotografie condivise da Belen e anche dal tabloid, la show girl è apparsa davvero molto serena, la dimostrazione che quel periodo buio vissuto dopo la separazione da De Martino è ormai passato.

In tanti però si sono chiesti perché Angelo non fosse con lei in questa breve vacanza ligure, ma la sua assenza potrebbe essere legata a ragioni diverse che non avrebbero nulla a che vedere con la storia con Belen. Ingegnere siculo di 34 anni, lavora nel settore dell’energia e può essere che abbia avuto qualche impegno di lavoro che non gli consentisse di lasciare Milano.

Per il momento Belen ancora non ha mai condiviso sue fotografie sui social, ha avuto un comportamento molto diverso da quello tenuto con i suoi ex compagni. Elio Lorenzoni – ad esempio – l’ha presentato praticamente subito, mentre con Angelo è stata più riservata. Pare che abbia scelto di tenere per se la sua vita sentimentale anche per ragioni lavorative. Intanto sembra che il suo nuovo fidanzato piaccia molto a mamma Veronica, un aspetto fondamentale.