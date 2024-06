Test matematico: solo i più forti lo risolvono in meno di un minuto

Questa sfida logico-matematica è davvero impegnativa e complessa. Solo i più abili saranno in grado di portarla a termine con successo.

Nel mondo di oggi, non è facile tenere la mente allenata. La frenesia e lo stress quotidiano, spesso, impediscono alle persone di dedicare del tempo a loro stesse. Così, con il protrarsi di tale situazione, si rischia di andare incontro a un’atrofizzazione del ragionamento. Per fortuna, basta davvero poco per cambiare le cose. Il cervello umano, infatti, è elastico e flessibile. È in grado di portare a termine compiti complessi e ognuno di esso gioca un ruolo importante nello sviluppo neuronale.

Sul web, è possibile trovare quiz matematici e logici di tutti i tipi. Il loro svolgimento, oltre a divertire e a regalare attimi di spensieratezza, può essere un vero toccasana per la salute del cervello. La sfida di oggi è piuttosto impegnativa. Non tutti riusciranno a trovare la soluzione.

Ecco come risolvere la sfida: come trovare la giusta risposta

Le sfide logico-matematiche rappresentano un ottimo passatempo. Mettono alla prova i partecipanti e consentono di stimolare il ragionamento. A primo impatto, possono sembrare impossibili da risolvere. Con il giusto approccio, però, le cose cambieranno. Il test del giorno si basa su una semplice domanda: “Secondo quale ordine logico sono elencati questi numeri?“.

Le cifre presenti non sono state scelte a caso. C’è qualcosa che le lega e che ha permesso di collocarle in quella esatta posizione. Ecco di quali si tratta: 11, 13, 7, 4, 10 e 5. Il compito dei partecipanti è quello di individuare la loro connessione. I più abili riescono a dare la risposta corretta in meno di un minuto. Il tempo, tuttavia, non è un fattore essenziale per risolvere il gioco.

In caso di difficoltà, si consiglia di coinvolgere anche gli amici e la famiglia. Sarà molto più divertente condividere questa esperienza. La soluzione è solo una e non è necessario possedere specifiche competenze matematiche. Gli esperti del settore non avranno alcun vantaggio. Al contrario, in questo caso, è più importante applicare conoscenze trasversali.

Soluzione del gioco

I numeri presentati, al primo sguardo, possono sembrare completamente scollegati. Non c’è una costante e ogni calcolo matematico sembra fallire. In realtà, per arrivare alla soluzione, è necessario evitare di prendere in considerazione la forma numerica dei fattori.

È preferibile trascriverli in lettere, così da avere un quadro maggiormente chiaro: undici, tredici, sette, quattro, dieci e cinque. La posizione dei valori si basa sulla prima lettera delle parole. Esse sono collocate in ordine decrescente, partendo dalla Z per arrivare alla A: U-T-T-S-Q-D-C.