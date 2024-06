Barbecue in balcone anche quando è vietato: con questo sistema eludi la regola senza problemi

Hai intenzione di fare un barbecue in balcone? Puoi riuscirci con questo semplice trucco: lo stanno facendo tutti.

Ora che è arrivata l’estate è possibile fare un bel barbecue all’aperto. Si può stare in compagnia di amici e godersi il momento, esattamente come si farebbe in tante altre situazioni. Vale la pena grigliare del cibo in questo caso. Però c’è una particolarità che tante persone dimenticano, e che potrebbe spaventare coloro che amano fare un barbecue.

Cioè che, nella maggior parte dei casi, non è possibile fare un barbecue in balcone. Fintanto che ci si trova in giardino, o in altro posto abbastanza grande, non c’è alcun problema al riguardo. Ma nel balcone la situazione potrebbe cambiare del tutto, e addirittura impedirci di farlo per il momento. Per fortuna c’è un modo per “arginare” questa regola e riuscire a farlo ugualmente. Che cosa bisogna fare per il barbecue sul balcone?

Barbecue in balcone, come può essere svolto in sicurezza: addio divieti

Di base non esiste un regolamento che lo vieti a prescindere. I permessi o i divieti, in genere, sono dettati dai regolamenti condominiali. E in assenza di questi blocchi, i condomini hanno la possibilità di fare i barbecue senza problemi. Ciò che conta è che siano rispettosi nei confronti dei vicini di casa, evitando di spargere il fumo del barbecue ovunque. Questa è l’unica regola non scritta che bisogna tenere a mente in tutte le situazioni.

Il barbecue può essere fatto in totale sicurezza in questo modo. Basta acquistare un prodotto che non faccia fumo, proprio come quelli elettrici per esempio. Raggiunge temperature molto elevate nell’arco di 15 minuti, e il suo funzionamento è davvero semplice. In realtà esistono anche i barbecue da balcone a gas, forse i più indicati per gli appartamenti con uno spazio esterno davvero grande.

Questi modelli occupano un’area maggiore, ma sono l’ideale per chi vuole fare un barbecue di certe dimensioni. Cucinare più cose in contemporanea, quindi, diventerà più semplice in questo caso. Non ci sono altre regole da conoscere per quanto riguarda il barbecue in balcone, o eventualmente in giardino se lo si ritiene necessario. Tenete a mente le informazioni di oggi per non avere problemi in futuro. Di questi tempi è importante tenersi aggiornati su argomenti del genere per non incappare in sanzioni inaspettate.