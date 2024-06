Tale e Quale show 2024, colpaccio Carlo Conti: chi c’è nel cast

Il cast di Tale e Quale show 2024 sarà ricco di stelle perché Carlo Conti ha fatto un vero colpaccio. Ecco chi parteciperà.

Il prossimo autunno partirà Tale e Quale show 2024, trasmissione molto amata e seguita di Rai Uno condotta da Carlo Conti. Se dopo l’addio alla giuria da parte di Loretta Goggi, si è vociferato negli ultimi giorni dell’arrivo di Orietta Berti, tante sono le indiscrezioni sui concorrenti vip che parteciperanno alla prossima edizione del programma.

Questi si sfideranno a suon di esibizioni e travestimenti, intrattenendo il pubblico con performance emozionanti ed esilaranti. Sembra che quest’anno i telespettatori ne vedranno e sentiranno delle belle dato che Carlo Conti ha fatto un colpaccio, perché nel cast ci sarà anche un personaggio molto amato.

Chi ci sarà nel cast di Tale e Quale show 2024

Carlo Conti tenta il colpaccio e nel cast di Tale e Quale Show 2024 molto probabilmente ci sarà anche un personaggio molto amato.

Si tratta dell’ex tronista Sophie Codegoni che ha partecipato anche al GF Vip e, che dal programma, è uscita insieme ad Alessandro Basciano da cui ha avuto una figlia, Celine Blue. Dopo l’esperienza del Grande Fratello, la ragazza ha ricoperto il ruolo di Bonas ad Avanti un altro! e, stando ad un’indiscrezione data in un programma di Gabriele Parpiglia dall’esperta di gossip Deianira Marzano, starebbe facendo lezioni di canto proprio per partecipare ai provini di Tale e Quale show.

È stata la stessa Sophie a mostrarsi sui social all’interno di uno studio di registrazione mentre faceva alcuni esercizi per migliorare la vocalità ma Deianira Marzano, ospite di Gabriele Parpiglia nel programma di Radio Marte, Gente di Marte, ha dichiarato: “Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma.”

L’esperta di gossip ha rivelato anche: “A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre.” Insomma, non solo la Marzano ha rivelato che Sophie Codegoni si stia preparando ai provini per Tale e Quale show 2024 prendendo lezioni di canto ma anche che la ragazza è di nuovo in crisi con il suo compagno, dopo che sembrava essere tornato il sereno. Staremo a vedere se Sophie riuscirà ad accedere al programma dopo aver partecipato ai casting.