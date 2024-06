Gli opposti si attraggono: scopriamo insieme di quali segni zodiacali stiamo parlando

Svelata finalmente la vera compatibilità tra i 12 segni zodiacali: controlla con chi vai d’accordo e lascia perdere gli altri.

Gli esperti di astrologia stanno confermando il proverbio “gli opposti si attraggono”, e hanno anche spiegato i motivi per i quali alcune persone, in base alle stelle, sono legate da una connessione speciale, un’alchimia che sfocia nell’amore o nell’amicizia. Scopri con chi sei destinato ad andare d’amore e d’accordo tutta la vita, e chi, invece non fa proprio al caso tuo.

Tutti i segni zodiacali sono contraddistinti da diversi temperamenti e comportamenti, che rendono alcuni così compatibili da sembrare essere fatti l’uno per l’altra: vere e proprie anime gemelle che si completano e che, nonostante possano avere qualche attrito, si capiscono in una sola occhiata. Altri invece sono come il giorno e la notte. Verifica chi si “incastra” alla perfezione con le tue peculiarità.

Segni zodiacali, sono questi quelli che vanno d’accordo più di tutti gli altri

I segni zodiacali sono contraddistinti da specifiche caratteristiche di personalità, attitudini, stili di vita, e priorità e, per chi crede fermamente nell’oroscopo, ogni segno risente dell’influsso di alcuni pianeti e anche del proprio ascendente. Il risultato dell’incontro tra i movimenti dei corpi celesti e la vita sulla terra, fa sì che si sviluppino tra alcuni delle spiccate compatibilità e tra altri invece no.

Avete mai avuto la sensazione di conoscere qualcuno da sempre, anche se lo avete visto poche volte? Avete mai stabilito una connessione a pelle con una persona nuova? A quanto pare, in base all’astrologia alcuni segni zodiacali sono autentiche anime gemelle, altri invece viaggiano su binari paralleli destinati a non incrociarsi mai. I segni maggiormente compatibili sono quelli diametralmente opposti: