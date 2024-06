Nuovo amore per l’amatissima ex Miss Italia? Indiscrezione bomba

Un nuovo amore è sbocciato per la bellissima e affascinante ex Miss Italia. La notizia fa sognare i fan. Ecco di chi si tratta.

L’ex Miss Italia ha un nuovo amore: ecco per chi batte il suo cuore

Di Miss ne sono state elette tante nel corso degli anni ma il successo ottenuto da lei in poche lo hanno raggiunto, stiamo parlando di Francesca Chillemi. Incoronata Miss Italia nel 2013 dal quel momento la sua vita è cambiata radicalmente: una serie di successi in ambito professionale l’hanno travolta.

Reduce dell’ultima esperienza in ambito cinematografico con la partecipazione a “Viola come il mare” protagonista insieme a Can Yaman, la serie ha riscontrato molto successo dandole tanta visibilità. Ma ciò di cui stiamo per parlarvi a poco a che vedere con i suoi successi lavorativi bensì con la sua vita privata.

La Chillemi pare abbia un nuovo uomo nella sua vita, così fa sapere l’esperta in gossip Deianira Marzano tramite il suo canale Instagram. Il fortunato pare essere Eugenio Grimaldi. Queste le parole scritte dalla Marzano: “Eugenio Grimaldi non Guido Grimaldi. Confermo per lo scoop nuovo amore della Chillemi”. La donna precedentemente si era confusa dando un’identità errata dell’uomo ma ritornando sui suoi passi conferma l’identità del nuovo uomo che ha conquistato la bella Miss Italia.

L’uomo è rappresentante dell’omonimo gruppo fondato nel 1947 e specializzato nel settore del trasporto marittimo delle merci. Dunque la bella Chillemi sembra essersi lasciata la sua vecchia storia alle spalle e continua anche ad aver un rapporto civile con il suo ex marito Stefano Rosso. Ma al momento nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati su tale nuova love story. Dunque soltanto il tempo lo rivelerà. D’altronde: Se son rose fioriranno.