Kate Middleton, tutti in lacrime per la figlia Charlotte dopo l’ultima apparizione

I sudditi sono rimasti colpiti dopo aver visto Charlotte, la figlia di Kate Middleton e del principe William durante l’ultima apparizione in pubblico.

Il principe William e la principessa Catherine Middleton hanno tre figli, George nato il 22 luglio 2013, Charlotte nata il 2 maggio 2015 e Louis nato il 23 aprile 2018.

Un matrimonio felice quello di William e Catherine con il loro amore coronato dalla nascita di tre bambini. A rompere la serenità la diagnosi di tumore che ha colpito Kate all’inizio del 2024. Un’operazione, l’inizio del trattamento di chemioterapia preventiva e ora la notizia di un nuovo possibile intervento chirurgico dopo l’estate. Non si sa molto delle reali condizioni di salute della principessa del Galles.

Fonti parlano di conseguenze più gravi del previsto con poca tolleranza alle cure. Altre fonti dicono che il peggio è passato e pian piano Kate si sta riprendendo. Ciò che è certo è che la sua agenda per il 2024 è vuota. In estate sarà sostituita dalla principessa Beatrice che presenzierà agli eventi più importi. Ma c’è un’altra persona che ha suscitato commozione tra i sudditi per l’atteggiamento tenuto in pubblico. Parliamo di Charlotte, una bambina dalla somiglianza impressionante con la mamma.

Charlotte a suo agio in pubblico, notata una somiglianza fortissima con la mamma Kate

Un esperto della famiglia reale ha sottolineato come i modi della piccola Charlotte siano decisamente simili a quelli della mamma. La compostezza della bambina è risultata palese durante l’ultima apparizione in pubblico. Spesso George e Charlotte vengono visti insieme al più piccolo dei fratelli, Louis, impegnati in eventi reali come, ad esempio, l’incoronazione del re.

Sapevamo già dell’abilità di George a destreggiarsi in questi impegni fin da piccolissimo, abituato ai doveri e alle apparenze reali. Charlotte, invece, si comportava diversamente, più “indisciplinata” tanto da far arrabbiare spesso la nonna, la Regina Elisabetta, quando era ancora in vita. Ora invece appare cambiata, composta, rilassata, attenta al fratellino e anche molto più fotogenica rispetto a George proprio perché più a suo agio in pubblico. A dirlo Tessa Dunlop, storica, scrittrice e conduttrice televisiva.

Charlotte sta crescendo e la sua intelligenza la porta verso comportamenti idonei al suo ruolo. Assomiglia sempre più a mamma Kate, elegante e sorridente, perfettamente integrata in ogni contesto. L’educazione che i genitori stanno impartendo sembra dare, dunque, i suoi frutti. E ricordiamo che Kate e William lasciano molta libertà ai figli perché non vogliono che si sentano stretti nei doveri reali. Ciò non toglie che possano dare contemporaneamente i giusti insegnamenti.