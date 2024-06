Non amano i conflitti, sempre tranquilli e sensibili: le persone di questo segno zodiacale sono davvero eccezionali

Tra i 12 segni zodiacali, uno di loro si contraddistingue per la sua leggerezza, sensibilità e senso di pace: averci a che fare è una vera fortuna.

Da sempre l’astrologia – disciplina affascinante quanto controversa – ci narra che ogni segno zodiacale è retto da un pianeta, associato ad un segno astrale che aiuta a delineare la personalità dello stesso individuo. Da qui nascono le caratteristiche, ognuna diversa dall’altra, ma che accomunano persone nate nello stesso periodo.

Si parte da Marte, un pianeta che secondo questa teoria, ama confrontarsi con il mondo e il suo obiettivo principale è quello di sperimentale; in contrasto abbiamo Mercurio, un pianeta decisamente più razionale, che ama analizzare con precisione prima di buttarsi a capofitto. E da qui potremmo continuare all’infinito, ma in questo marasma di pianeti pronti ad influenzare le emozioni e i comportamenti dei 12 segni, c’è chi della pace ne ha fatto il suo pane quotidiano.

Questo segno zodiacale è guidato da Venere e non solo non ama i conflitti, ma rappresenta da sempre una spalla su cui contare, sia in amore che in tutta la sfera affettiva. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, beh, con questo segno nella propria vita, in ogni rapporto ci si può sentire fortunati.

Il segno più pacifico dello zodiaco

Sono vanitosi e sensibili, molto attenti all’opinione altrui, ma anche brillanti, intelligenti e pieni di interessi. Alla ricerca costante di stabilità, prediligono rapporti duraturi e lavori non stressanti. I nati sotto questo segno sono calmi e cercano sempre di mantenere la pace con chi li circonda, anche senza legami particolari.

Le persone nate sotto il segno della Bilancia, infatti, sono conosciute per il loro equilibrio e il forte senso di giustizia. Da bravi veterani dell’armonia, cercano sempre di mantenere relazioni equilibrate e una vita serena. Al contempo sono amanti del bello, per questo motivo non solo si prendono cura di sé con costanza, seguendo una vita sana e positiva, ma capita spesso che scelgano professioni legate all’arte o al volontariato, visto le doti cardine.

La loro ‘scossa’ non la cercano nei conflitti, ma è nell’arte, che può fornire a loro stimoli costanti. E come si può dedurre dal nome, i Bilancia inseguono l’equilibrio: cercano sempre di mettere tutti d’accordo, anche quando si rivela una sfida ardua.

E in amore? Da sempre cercano relazioni perfette e, a dirla tutta, non amano stare soli. Tuttavia sono esigenti nella scelta del partner, cercando qualcuno che si incastri perfettamente con loro. Le donne Bilancia, in particolare, hanno uno spiccato senso estetico e desiderano relazioni che le facciano sentire speciali e amate. In media si trovano bene con Vergine, Ariete, Pesci e Toro, ma faticano con Sagittario, Gemelli e Acquario.