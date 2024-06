Carolyn Smith, la dimostrazione di forza e tenacia senza precedenti fa piangere tutti

Il volto e le parole di Carolyn Smith esprimono forza e tenacia in questo particolare momento della vita, commuovendo i fan.

Nota al pubblico del piccolo schermo per il suo ruolo di presidente di giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith è uno dei personaggi più noti e apprezzati della televisione italiana. Scozzese di nascita, italiana di adozione, Smith vive e lavora da molti anni in Italia, dove continua a diffondere il suo amore per la danza e la vita.

Da molti anni, la giudice e maestra di ballo combatte contro un tumore al seno, diagnosticato nel 2015. La malattia l’ha messa alla prova anche dal punto di vista psicologico, portando all’insorgenza di attacchi di panico, difficoltà nel lavorare e depressione.

La dura battaglia contro la malattia di Carolyn Smith, è stata supportata dalla presenza del marito Tino Michielotto, al suo fianco dal 1997. Insieme al marito, la ballerina ha affrontato i vari trattamenti di chemioterapia, uscendone sempre vincente e più forte di prima, senza mai rinunciare al suo lavoro nel mondo della danza e della televisione.

Forza e tenacia: il coraggio di Carolyn Smith

Sempre molto attiva nel mondo social, Carolyn Smith ha recentemente pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si rivolge direttamente ai fan. La presidente di giuria di Ballando con le stelle, si mostra in una stanza d’ospedale, intenta a ricevere il “cocktail” chemioterapico che chiama ironicamente “spa day”. Il sorriso non manca sul volto di Carolyn Smith, nemmeno durante un momento così difficile, così come l’affetto e il supporto dei suoi fan.

Nella didascalia del video pubblicato, Carolyn Smith racconta la sua giornata ai follower, scandita dalle cure in ospedale, il riposo in albergo e le prove di danza per la finale de L’Acchiappatalenti, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci. Nonostante la stanchezza fisica, Carolyn Smith dimostra un grande coraggio e tenacia nell’affrontare la quotidianità, inviando un importante messaggio di forza a chi la ascolta.

La ballerina tornerà a presenziare la giuria di Ballando con le stelle nella prossima edizione del programma, confermandosi una presenza fondamentale per lo svolgimento del celebre dance show di Rai 1. I fan di Carolyn Smith sono già in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva e, nel frattempo, continuano a dimostrare vicinanza e affetto alla maestra di danza.