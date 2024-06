Ballando con le stelle 2024, la Rai tenta il colpaccio: spunta il nome bomba

Ballando con le stelle 2024, il colpaccio che sta tentando la Rai: nome bomba nel cast del programma di Milly Carlucci

È il momento dell’anno in cui, televisivamente parlando, si iniziano ad organizzare i palinsesti per la nuova stagione. Le varie emittenti stanno iniziando a comporre il puzzle dei programmi per il periodo autunnale, invernale e primaverile, tra nuovi programmi e conferme di format storici. Ci sarà, ai nastri di partenza, ovviamente, Ballando con le stelle, uno dei programmi più amati in assoluto.

Un format dal grande successo ormai da circa vent’anni, che ad ogni edizione ha sempre attirato l’interesse e la passione del pubblico. Le evoluzioni dei ballerini professionisti sul palco si fanno sempre applaudire, così come le storie e i progressi dei personaggi dello spettacolo che si mettono in gioco.

La scorsa edizione ha visto un cast di prim’ordine, con la vittoria di Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. Un trionfo netto e senza discussioni quello della showgirl argentina. Ma adesso, chi prenderà il suo posto nell’albo d’oro della competizione?

Per il momento, sul cast dell’edizione 2024, ci sono soltanto indiscrezioni e nessuna conferma. Ma la conduttrice Milly Carlucci ha lasciato intendere che il cast sarà stellare. Si era vociferato, nelle settimane scorse, della presenza di Belen Rodriguez, ipotesi che però alla fine non dovrebbe verificarsi con la rinuncia della showgirl sudamericana. Potrebbe effettivamente esserci, stando ai rumours, Melissa Satta, che sarebbe la prima ex velina a partecipare. E non è finita qui. Occhio a un altro nome clamoroso.

Ballando con le stelle 2024, c’è la nuova fidanzata di Fedez: è tutto vero

Le indiscrezioni riferiscono infatti che la Rai vorrebbe assolutamente nel programma Garance Authiè, la nuova fidanzata di Fedez.

Classe 2004, la modella francese fa coppia da qualche settimana con il cantante, dopo la separazione di questi da Chiara Ferragni. Una coppia che si è già fatta vedere in giro in diverse occasioni anche mondane e il nome di lei, già celebre nel mondo della moda da qualche anno, sale sempre più in auge.

L’indiscrezione su Garance e Ballando con le stelle viene riportata dall’opinionista Amedeo Venza, che spiega come al manager della modella sarebbe pervenuta anche una proposta dal Grande Fratello Vip. Come si può vedere dallo screen della sua storia Instagram, Venza ha commentato la cosa in maniera ironica.