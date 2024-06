Attiva subito questa funzione sullo smartphone dei tuoi figli: i social diventeranno molto più sicuri

Temi per la sicurezza dei tuoi figli che usano lo smartphone? Con questa nuova funzione dormirai sonni tranquilli.

I ragazzi di oggi, si sa, passano davvero tante ore attaccati ai loro smartphone. Li portano con sé ovunque vadano, non se ne separano mai e noi genitori non possiamo mai davvero essere sicuri di quello che facciano, che vedano e che postino sui loro profili. Se sono abbastanza grandi per farlo, poi, molto spesso bloccano genitori e parenti in modo da avere un po’ di privacy in più ed evitare che mamme, papà e zie ficchino il naso nei loro affari. E noi soffriamo dalla preoccupazione.

Internet è una risorsa ma può anche essere un luogo pericoloso, se non usato da persone pulite e con buone intenzioni. E sapere che i nostri figli navigano indisturbati e potrebbero incontrare davvero chiunque senza saperlo, ci rende ansiosi e preoccupati. Ma grazie a questa nuova funzione dello smartphone in particolare i social saranno sicuri e tu potrai finalmente dormire tranquillo senza litigare con tuo figlio ogni giorno sulla questione cellulare. Ecco che cosa devi fare.

La nuova funzione dello smartphone che rende i social sicuri per i ragazzi: come funziona

A chi dà dei paranoici ai genitori preoccupati per i figli adolescenti sui social, bisognerebbe mostrare le statistiche e le notizie estremamente allarmanti che arrivano in merito. Tantissimi malintenzionati di ogni genere, dalle truffe online economiche, a quelle affettive, fino a pedofili e predatori virtuali, possono interagire tranquillamente con chiunque tramite i social e se sono abbastanza abili, convincere gli adolescenti a fidarsi di loro. Come facciamo per rendere i social più sicuri?

Si parla in particolare di Instagram, dove è molto veloce e semplice parlare con tutti e raggiungere tutti. Innanzitutto è bene che i nostri figli abbiano una corretta educazione all’uso dei social: di chi dovrebbero fidarsi e di chi no, quali immagini condividere e con chi e quali, invece, tenere per sé, insomma l’ABC di ciò che si dovrebbe fare e non fare su Instagram, per la loro sicurezza.

Ma se tutto questo non basta arriva la nuova opzione di Meta a salvare la situazione. Potrai, infatti, permettere al profilo dei tuoi figli di interagire soltanto con i follower che ha già, presumibilmente amici stretti e parenti. Nessuno dall’esterno potrà scrivere commenti, mettere like o tantomeno contattarli privatamente. È un’impostazione molto semplice che trovate nelle opzioni di Instagram.