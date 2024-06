Google, continuano gli scandali: su YouTube nemmeno i video non pubblicati sono al sicuro

Un rapporto recente di Google ha rivelato che sono avvenute delle violazioni in seguito all’accesso dei dipendenti a video privati su youtube

Recentemente è stato creato un database interno di Google contenente sei anni di potenziali violazioni della privacy e problemi di sicurezza. Il 3 giugno, 404 Media ha riferito di aver ricevuto una copia di un ampia base di dati contenente migliaia di rapporti dei dipendenti che documentano vari problemi di sicurezza e privacy che coinvolgono contenuti dei clienti.

Secondo il punto vendita, tutte le informazioni nel database sono state monitorate dal 2013 al 2018. Tra molte altre cose, il rapporto ha rivelato che un dipendente di Google ha utilizzato il proprio accesso per guardare un video privato su YouTube caricato da Nintendo e ha fatto trapelare i dettagli online. Di seguito, scopriamo cos’è successo.

Video privati su Youtube: il rapporto di Google rivela la violazione

Come riportato da 404 Media in un rapporto di follow-up, nel 2017 un appaltatore con accesso amministrativo che aveva precedentemente lavorato con Google ha utilizzato i propri privilegi per scaricare e guardare un trailer inedito di un gioco Yoshi allora senza nome. Il trailer è stato contrassegnato come privato sul canale YouTube di Nintendo. Secondo quanto riferito, l’appaltatore ha condiviso uno screenshot del trailer con un amico, che lo ha poi pubblicato su Reddit, dove è stato notato da un altro dipendente di Google.

Quella persona ha poi segnalato l’incidente internamente. Secondo un’intervista interna di Google, questo incidente è stato definito “non intenzionale”. Il gioco sarebbe stato successivamente chiamato Yoshi’s Crafted World e sarebbe stato lanciato su Switch nel 2019. In risposta alla scoperta, l’analista del settore Daniel Ahmad ha affermato di aver “sentito che questo è il modo in cui operano ancora oggi numerosi leaker di giochi”.

La comunità sospetta da tempo che molti importanti leaker ottengano le loro informazioni da fonti come video inediti di YouTube, e questo rapporto sembrerebbe confermarlo, almeno in questo caso.

Per quanto riguarda Google, tuttavia, 404 Media sta segnalando alcune violazioni della privacy molto più gravi rispetto agli annunci di videogiochi trapelati. Il rapporto rileva incidenti tra il 2013 e il 2018 in cui Google Street View ha trascritto e archiviato informazioni sulla targa, i viaggi e gli indirizzi di casa degli utenti.

Questi rapporti, ancora una volta, provengono dal processo di revisione interna di Google, e la società afferma in una dichiarazione che tutti sono stati esaminati e risolti in quel momento. In alcuni casi, queste segnalazioni dei dipendenti si sono rivelate non essere affatto problemi.