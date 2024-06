Kate, il ruolo fondamentale della sua assistente nella battaglia contro il cancro: tutti increduli

Kate ha un punto di riferimento solido nella sua vita, soprattutto in questo momento difficile nella sua battaglia contro il cancro

Natasha Archer, una delle collaboratrici più fidate di Kate Middleton, ha ottenuto un prestigioso avanzamento di carriera a Buckingham Palace, dopo quasi vent’anni di leale servizio. Archer, che è stata l’assistente personale e stilista della principessa di Galles, è stata promossa a Senior Executive Assistant della coppia reale. Questo cambiamento è diventato ufficiale quando Natasha ha aggiornato il suo profilo LinkedIn, rivelando la nuova posizione di rilievo.

Natasha, 36 anni, è una presenza costante nei tour reali, spesso vista mentre trasporta gli abiti e i bagagli di Kate. Il suo sostegno alla famiglia reale è stato particolarmente evidente negli ultimi mesi, durante la battaglia di Kate contro il cancro. Archer è stata descritta come un “pilastro di forza” per Kate, accompagnandola regolarmente agli appuntamenti medici e sostenendola durante l’intervento chirurgico addominale a gennaio.

Natasha Archer: dalla moda alla fiducia, tra le più vicine alla principessa del Galles

La relazione tra Natasha e Kate è radicata in una lunga storia di fiducia e amicizia. Archer ha lavorato con la principessa per 17 anni, ben prima che Kate sposasse il principe William. È stata una confidente e un’aiutante leale, un punto di riferimento costante nella vita di Kate. La dedizione di Natasha è emersa chiaramente quando è stata vista lasciare la London Clinic dopo aver fatto visita a Kate durante il suo trattamento.

Dopo l’operazione di gennaio, Kate ha limitato le sue apparizioni pubbliche, annunciando a marzo di essere in cura per una forma non specificata di cancro. Nonostante le prime comunicazioni di Buckingham Palace indicassero che Kate sarebbe tornata ai suoi doveri pubblici dopo Pasqua, la principessa ha rivelato poi che non sarebbe stata presente al tradizionale evento del Trooping the Colour di qualche giorno fa, lasciando incerta la data del suo rientro.

L’autrice reale Claudia Joseph ha elogiato Natasha Archer, definendola una “torre di forza” per Kate. Joseph, autrice del libro “Kate: The Making of a Princess“, ha sottolineato come Natasha sia una delle poche persone che hanno fatto visita a Kate durante il suo ricovero, rimanendo disponibile giorno e notte per offrire sostegno e compagnia.

Natasha, che ha cinque anni meno di Kate, ha condiviso con la principessa molti momenti cruciali della sua vita. È stata al suo fianco durante matrimoni reali, nascite e tournée all’estero. Ha visitato Kate al Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Londra dopo la nascita dei suoi figli, consolidando ulteriormente il loro legame.

Oltre alla sua carriera professionale, Natasha Archer è sposata con Chris Jackson, fotografo reale per Getty Images, noto per i suoi splendidi ritratti di famiglia. La coppia ha due figli e mantiene un profilo relativamente basso nella vita pubblica, tant’è vero che il suo account Instagram è privato. Claudia Joseph ha evidenziato le molte affinità tra Natasha e Kate: entrambe hanno frequentato il collegio, condividono l’amore per l’arte e la moda e sono madri di figli di età simile.

La trasformazione di Kate da Sloane Ranger a icona di stile è in gran parte merito di Natasha, che è stata istruita dalla defunta regina Elisabetta II per dare un tocco regale al guardaroba di Kate. Archer ha anche influenzato positivamente il look del principe William, aiutandolo a migliorare il suo stile.