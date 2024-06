Solo i messaggi di chi paga diventano visibili sui social network: la novità che fa infuriare tutti

Di recente X ha aggiornato nuovamente la sua piattaforma con una novità tanto attesa che avvantaggia solo gli account che pagano.

X (ex Twitter) sta introducendo diverse novità che interessano gli utenti. Nello specifico, la piattaforma di Elon Musk ha introdotto un nuovo filtro di ricerca che consente agli utenti di perfezionare i risultati solo nei post dei profili verificati.

Questa funzione è accessibile tramite il campo “From” in X Search, attualmente disponibile per gli utenti iOS. Gli account verificati sono ovviamente quelli che pagano X Premium o quelli con oltre 2.500 follower verificati, uno stato ripristinato per gli account di alto profilo dopo la rimozione delle verifiche legacy. Di seguito scopriamo maggiori dettagli.

X e il nuovo aggiornamento per i filtri di ricerca

X Premium non ha ottenuto il successo sperato, con solo una piccola percentuale di utenti abbonati. Nonostante le nuove funzionalità come l’accesso al chatbot AI Grok, l’utilizzo degli abbonamenti rimane basso. Di conseguenza, la piattaforma continua a fare molto affidamento sulle entrate pubblicitarie, contrariamente all’obiettivo di Elon Musk di ridurre la dipendenza dagli annunci per consentire politiche di moderazione più flessibili.

Le persone ora possono utilizzare l’opzione “account verificati” nel filtro durante la ricerca su X. In questo modo, gli utenti saranno in grado di affinare i risultati solo a quelli che pagano per utilizzare l’app. Oppure alle persone a cui è stato concesso il badge di verifica poco dopo averlo rimosso da tutti gli account verificati precedenti.

Pertanto, un account verificato su X indica che si tratta di un membro pagante o di un account di profilo relativamente alto e popolare. Qualora lo si desideri, si possono dunque filtrare i risultati della ricerca solo su quegli account.

È bene sapere che meno dell’1% degli utenti su X sono membri paganti, quindi le persone avranno un limite nel filtro di ricerca. Per questo, ci sono diversi dubbi su quale utilità e funzionalità fornisca un filtro di ricerca solo verificato. Ma X sta ancora raddoppiando il suo programma verificato e vuole che gli utenti si iscrivano ad esso. Se più persone optano per l’account X premium, un filtro solo verificato sarà utile.

L’utilità del filtro di ricerca solo verificato è discutibile date le basse tariffe di abbonamento. Tuttavia, la piattaforma di Elon Musk mira ad aumentare gli abbonamenti Premium, il che potrebbe rendere questo aggiornamento più utilizzato in futuro.