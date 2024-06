Luglio sarà un mese magico per alcuni segni: per altri un vero disastro

Il primo, vero, mese estivo. Luglio dà energie positive ad alcuni segni zodiacali. Altri, invece, avranno il freno a mano tirato

Il mese di luglio promette di essere un periodo particolarmente magico per alcuni segni zodiacali. Le stelle e i pianeti si allineano in modo tale da offrire opportunità uniche e momenti di grande gioia. Altri segni, invece, dovranno mangiare polvere. Ecco quali sono i segni favoriti e cosa possono aspettarsi. E quali, invece, dovranno stare più attenti.

Luglio sarà un mese magico per molti segni zodiacali, portando con sé una ventata di energia positiva e opportunità. Alcuni saranno pronti a brillare, altri a emergere, altri in cerca d’amore. Il consiglio è quello di approfittare di queste energie cosmiche per vivere al meglio questo mese straordinario. Anche perché, non per tutti sarà così. Altri segni, invece, vivranno il primo, vero, mese estivo con il segno meno.

Nonostante luglio porti gioie e opportunità per molti, ci sono alcuni segni zodiacali che potrebbero affrontare un mese più complicato. Le influenze astrali possono mettere alla prova la pazienza e la resilienza, richiedendo maggiore attenzione e introspezione.

Luglio: su e giù dei segni zodiacali

Il Cancro, il segno del mese, sarà uno dei principali beneficiari delle influenze astrali di luglio. Il Sole transita nel loro segno fino al 22 luglio, portando con sé un’ondata di energia vitale e rinnovamento. Questo è un periodo ideale per concentrarsi su se stessi, stabilire nuovi obiettivi e intraprendere progetti che stanno a cuore. Anche Mercurio, in transito nel Cancro fino all’11 luglio, favorisce la comunicazione e le relazioni personali, rendendo più facile esprimere i propri sentimenti e stabilire connessioni profonde.

Per il Leone, la fine di luglio segnerà l’inizio di un periodo particolarmente prospero. Con l’ingresso del Sole nel loro segno il 22 luglio, i nati sotto il Leone sentiranno un incremento della fiducia in se stessi e della creatività. È il momento perfetto per mettersi in mostra e perseguire i propri sogni con passione. Marte, presente nel loro segno per gran parte del mese, conferisce energia e determinazione, rendendo questo periodo ideale per iniziare nuovi progetti o portare avanti quelli già avviati con maggiore vigore.

I Gemelli potrebbero trovare luglio un mese di introspezione forzata. Nettuno retrogrado in Pesci forma un aspetto teso con il segno dei Gemelli, portando confusione e incertezze, soprattutto in ambito professionale. Le decisioni importanti potrebbero sembrare nebulose e difficili da prendere. È essenziale prendersi del tempo per valutare tutte le opzioni e non affrettare le scelte. La pratica della mindfulness e della meditazione può aiutare a trovare chiarezza interiore.

Infine, l’Acquario potrebbe affrontare tensioni nelle relazioni personali a luglio. Con Venere che si muove verso il segno del Leone, in opposizione all’Acquario, le dinamiche affettive potrebbero diventare complicate. Potrebbero sorgere problemi di comunicazione con il partner o con amici stretti. È importante mantenere un dialogo aperto e cercare di comprendere le esigenze degli altri, evitando di reagire in modo impulsivo. La pazienza e l’empatia saranno essenziali per superare questo periodo.