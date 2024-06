Se noti questi atteggiamenti sicuramente ti sta tradendo: ecco a cosa fare particolare attenzione

Una ricerca ha statisticamente dimostrato che alcune persone sono naturalmente più inclini al tradimento: fai attenzione a questi segnali.

Il tradimento è da sempre un argomento complesso, nonché la principale causa di numerose rotture coniugali. Essere traditi non piace a nessuno, così come scoprirlo da un giorno all’altro come un fulmine a ciel sereno. Perché è stato fatto? Questa è una delle domande più ricorrenti che affolla la mente della persona tradita: situazioni di coppia a parte, alcune analisi hanno sviscerato i principali fattori che potrebbero portare una persona all’atto del tradimento.

La cosa interessante è che gli studi sono dei più variegati e fungono sia come indizio per capire se il nostro partner ci sta tradendo, nonché come una sorta di ‘identikit’ del traditore seriale. Alcune educazioni, stili di vita e esperienze passate, e addirittura il livello di intelligenza, sembrano incidere in maniera significativa sulla fedeltà di una persona; indipendentemente dalla persona che si ha a fianco. Da qui, una lista che racchiude le caratteristiche più comuni della persona incline a tradire.

Come capire se il partner ti tradisce

Gli indizi, nonché le cause, sono dei più disparati. Secondo l’Università di Stoccolma, per esempio, è colpa dei geni. Se il padre o fratello del proprio partner ha tradito in passato, probabilmente anche il figlio/a sarà incline a farlo per una questione genetica: è stato dimostrato, infatti, come una variazione dell’ormone vasopressina è legata all’attaccamento e alla fedeltà.

Ma non solo. Gli uomini con un’alta frequenza di attività sessuale o ossessionati dal sesso non sono necessariamente fedeli; anzi. Pare che coloro che cercano continuamente nuove esperienze sessuali siano più inclini a tradire. E qui si entra nel vivo di una relazione: un altro studio ha dimostrato che le coppie che convivono senza sposarsi hanno un rischio maggiore di infedeltà, fino al 40% in più rispetto alle coppie sposate; mentre se il partner è stato già sposato, le probabilità di tradimento aumentano. Un’indagine del 2009 su 1.000 coppie ha rivelato che un matrimonio precedente finito aumenta significativamente la probabilità di infedeltà.

E se si vive in campagna, allora il rischio si alza: le ricerche di illicitencounters.com indicano che nelle aree a bassa densità demografica si verifica un maggior numero di infedeltà. La vita in campagna, con meno distrazioni e interazioni sociali, può portare a cercare emozioni altrove. Da non sottovalutare i social: secondo il sito Divorce Online, infatti, una richiesta di separazione su cinque cita il tempo trascorso sui social media come causa della crisi di coppia.

E ancora: i partner che tradiscono, solitamente, hanno un rapporto pessimo con i familiari dell’altro, potrebbero lavorare più del previsto e, nel caso degli uomini, potrebbero addirittura tradire per un senso di inferiorità (poiché la partner guadagna maggiormente). Un altro aspetto curioso riguarda l’educazione scolastica. Secondo illicitencounters.com, la maggior parte degli utenti di siti di incontri clandestini ha frequentato scuole religiose o private. Il motivo? Ignoto.

Infine, come ciliegina sulla torta, troviamo il quoziente intellettivo. Una ricerca della London School of Economics and Political Science suggerisce che l’intelligenza è un fattore protettivo nelle relazioni. Ebbene sì, le persone più intelligenti sembrano andare oltre gli istinti e valutare ogni ipotetica conseguenza delle loro azioni.