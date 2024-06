Dalla rottura al clamoroso ritorno di fiamma? La conduttrice Rai beccata proprio con lui

Una delle presentatrici più amate del palinsesto Rai è stata pizzicata insieme all’ex marito, non è da escludere che possano tornare insieme.

Era il 2022 quando veniva diffusa dalla coppia una nota nella quale annunciavano pubblicamente la fine della loro storia d’amore. I due si erano sposati lontani da occhi indiscreti nel 2014, dopo solo qualche anno dal primo incontro. Poi le prime voci di una presunta crisi, nel 2020, fino ad arrivare alla separazione vera e propria.

Ricominciano a far parlare di sé in questi giorni, visto che sono stati beccati insieme a una festa. Che sia arrivato il momento giusto per rappacificarsi e tornare a essere una coppia?

Difficile da dire, i fan incrociano le dita nella speranza che possano superare gli ostacoli che li hanno portati alla rottura. Per il momento, comunque, si tratta di puro e semplice pettegolezzo; solamente i prossimi mesi potranno rivelare se l’incontro sia stato fortunato o meno e soprattutto se sia stato riparatore. Non resta altro da fare che attendere ancora un po’ per scoprirlo, servirà una buona dose di pazienza.

Alessia Marcuzzi torna con Paolo Calabresi Marconi? I due insieme a un party

La storia si ripete e gli indizi si moltiplicano. Già la scorsa estate Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi erano stati pizzicati insieme in vacanza a Formentera, alimentando le voci su un ipotetico ravvicinamento. Questa volta però potrebbe essere quella buona, visto che fonti vicine li avrebbero definiti “inseparabili” dopo averli adocchiati alla festa per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi.

A riportare l’indiscrezione è il settimanale Chi, che insiste sulla possibilità di un ritorno di fiamma. È lo scenario che i fan della (ex) coppia sognano da tempo, sin da quando i due hanno deciso di separarsi a settembre del 2022. Una relazione, la loro, prima tra le più chiacchierate sui rotocalchi e poi tra le più amate dal pubblico.

Non è da escludere, comunque, che la presentatrice sia rimasta semplicemente in buonissimi rapporti con l’ex marito, così come ha fatto con gli altri suoi amori del passato ovvero il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, e Francesco Facchinetti. E se la scintilla dovesse essere scoccata nuovamente allora ne sentiremo di certo parlare nei mesi a venire.