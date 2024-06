Al Bano non sta per morire, il cantante chiarisce le notizie uscite sulla sua salute

Al Bano sta per morire? Il cantante di Cellino San Marco chiarisce tutto e spiega cosa sta accadendo: come sta davvero.

Le notizie che girano sulla salute di Al Bano non sono per nulla buone e così il cantante ha voluto chiarire come sta davvero e cosa gli è capitato. Le sue parole mettono un punto a questa situazione una volta per tutte: ecco cosa ha dichiarato.

E’ finito recentemente al centro dell’attenzione mediatica e non per motivi piacevoli. Al Bano ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha dovuto raccontare la verità sul suo stato di salute. Dopo la diffusione delle notizie l’artista pugliese non poteva che dire tutta la verità: ecco cosa ha rivelato.

Al Bano e la verità sul suo stato di salute: dopo le notizie arriva la dichiarazione

Il cantante di Cellino San Marco ha pubblicato un video su Instagram in cui ha dovuto spiegare il motivo delle voci che circolano sul suo conto. Secondo alcune indiscrezioni infatti Al Bano si troverebbe in uno stato di salute piuttosto cagionevole, addirittura prossimo alla morte, ma ecco che arrivano i chiarimenti e la verità sulla sua situazione. “Grazie a Dio sto bene e ve lo posso assicurare. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace…”, ha sentenziato sulla sua pagina social.

Al Bano ha compiuto da poco 81 anni, ma da quanto lui stesso ha dichiarato, le sue condizioni di salute non sono per nulla cagionevoli come è stato detto da qualcuno. Il cantante non ha nascosto il suo rammarico per le notizie fake che stanno girando e che, chiaramente, trova di pessimo gusto. “Queste notizie che fanno schifo si commentano da sole”, ha detto con disappunto.

L’artista, recentemente in tv come giurato e cantante a Io Canto Family, è stato contattato anche da Adnkronos. Ha raccontato di una telefonata di Sophia Loren perché girava addirittura la notizia che fosse morto. In tour insieme all’ex moglie Romina Power, il cantante ha poi attaccato chi mette in giro queste false notizie: >“I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare…”, ha detto senza se e senza ma. Chiedendosi il motivo di queste news ha poi pensato che ci guadagnassero a diffonderle, ma che non si dovrebbe mai scherzare con la salute e la vita degli altri.