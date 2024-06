Uomini e Donne, Maria De Filippi stravolge il format tornando al passato? L’esperto svela tutto

Prima dell’inizio della prossima stagione, Maria De Filippi potrebbe essere decisa nel cambiare volto a “Uomini e Donne”.

L’edizione di “Uomini e Donne” si è conclusa alla fine di maggio. Ora, dunque, i partecipanti potranno prendersi una pausa e le coppie formate all’interno dello studio potranno godersi la prima estate insieme. Tuttavia, qualcuno non farà molta vacanza o almeno non subito. Infatti, Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro stanno già pensando alla prossima stagione del dating show più seguito di Canale 5.

La conduttrice e la redazione della trasmissione devono selezionare e decidere chi saranno i tronisti o le troniste della prossima stagione. Questa è una delle scelte più importanti, sulla quale si basa anche l’andamento del programma. Visto che le registrazioni di “Uomini e Donne” riprenderanno a partire dalla seconda metà di agosto, proprio in questo momento si stanno prendendo le decisioni maggiormente determinanti.

Secondo alcune indiscrezioni, la redazione del programma potrebbe proporre un “Trono classico” tutto al femminile per bilanciare i tre giovani tronisti di questa passata edizione. In particolare, gli esperti di gossip hanno fatto i nomi di diverse ex corteggiatrici che potrebbero sedersi sul trono a partire da settembre prossimo. Ad esempio, Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice di Brando, oppure Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele. Nonostante questo, molti si domandano se Maria De Filippi possa voler tornare al passato e cambiare nuovamente la struttura del programma.

“Uomini e Donne”, ecco come Maria De Filippi cambierà la struttura del programma

Il format e la struttura del programma “Uomini e Donne” non è sempre rimasta invariata nel tempo. Durante il corso degli anni ha subito diverse modificazioni. È bene ricordare che la prima edizione della trasmissione è andata in onda nel 1996, ma si trattava di un semplice talk show dedicato all’amore. Solamente cinque anni dopo è stato trasformato nel dating show che ancora oggi molti telespettatori seguono. Inoltre, la versione del “Trono over” è stata introdotta a partire dal 2010, rimanendo ben distinto dal “Trono classico”.

Negli ultimi anni, invece, le dame e i cavalieri del “Trono over” e i protagonisti del “Trono classico” convivono assieme nello stesso studio. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe decidere di ritornare al vecchio modello di trasmissione, separando nuovamente le due versioni del programma. Ma sarà davvero così? Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte di “Uomini e Donne”, in merito a questo possibile cambiamento. Parallelamente, il noto esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato che quasi sicuramente il format di “Uomini e Donne” rimarrà invariato con la cosidetta “formula mista”.