Belen Rodriguez, addio alla tv e l’inizio di una nuova carriera ma il pubblico la stronca: cosa sta accadendo

Belen Rodriguez, ipotesi di addio alla tv per iniziare una nuova carriera ma arrivano commenti negativi a più non posso per la showgirl.

Come sempre, continua a esserci curiosità attorno alla vita di Belen Rodriguez. Uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo e del gossip, la showgirl argentina, per la meritata fama che si è guadagnata nel corso degli anni e per le vicende della sua vita privata e professionale che in qualche modo fanno sempre discutere.

Nella sua vita sentimentale, Belen pare aver ritrovato il sorriso, con la nuova relazione in corso da qualche mese, con l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvani. Tra i due c’è grande sintonia per il momento, condividono tanti momenti insieme anche se questa volta Belen ha scelto il basso profilo, evitando condivisioni a tutto spiano sui social. Vedremo se la strategia sarà quella giusta e se per lei potrà esserci in questo caso il lieto fine.

Forse per via di questa ritrovata serenità e per l’intenzione di godersela il più possibile, Belen non pare avere intenzione di tornare ancora in tv. Stando alle ultime indiscrezioni dei bene informati, avrebbe rinunciato alla possibilità di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle per stare maggiormente vicino ai figli.

Nel frattempo, Belen continua ovviamente a tenersi attiva. E sta indirizzando la sua carriera verso nuovi sbocchi, anche se non proprio graditissimi ai fan.

Belen Rodriguez in versione cantante, su Instagram l’attacco degli haters: “Ritirati”

Sul suo profilo Instagram, Belen ci delizia con i suoi scatti come modella, ma sta intensificando la sua attività come imprenditrice, per la sua personale linea di make-up. Promossa con un brano musicale, interpretato da lei, ma la reazione del pubblico è stata la seguente.

La Belen versione cantante non ha raccolto ovazioni, tutt’altro. È una grande appassionata di musica, ma i suoi sforzi non sembrano produrre grandi risultati, a detta di chi la ascolta.

La carrellata di commenti è piuttosto impietosa, c’è anche chi la stuzzica in maniera polemica chiedendole se “è rimasta al verde” o se non si stia inventando qualche altra cosa “per attirare l’attenzione”. Conoscendo Belen, ad ogni modo, c’è da credere che non si farà scoraggiare dall’opinione altrui e tirerà dritta per la sua strada, come sempre.