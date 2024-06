Calciomercato Milan, arriva una notizia terribile: saltano tutti i piani per l’estate

Brutta notizia di mercato per il Milan. Scompaginati i piani della campagna di rafforzamento estiva del Diavolo.

Il Milan, per bocca di Zlatan Ibrahimovic, ha annunciato in queste ore chi sarà il tecnico chiamato a sostituire Stefano Pioli: la scelta della società di via Aldo Rossi è caduta su Paulo Fonseca, allenatore portoghese capace di dare un gioco offensivo alle sue squadre.

Ibra, al suo battesimo di fuoco come dirigente rossonero, ha parlato anche dei nodi del mercato confermando che, salvo sorprese dell’ultima ora (sempre possibili quando si parla di mercato), i pezzi pregiati della rosa non verranno venduti. Dunque Theo Hernandez, Maignan e Leao rimarranno a Milano nella prossima stagione.

Confermato anche l’interesse milanista per Joshua Zirkzee del Bologna. Lo svedese ha tenuto però a sottolineare che il centravanti del Bologna non è l’unico profilo seguito sul mercato per l’attacco. I piani di mercato del Milan dovranno tuttavia fare i conti con una notizia che sicuramente costringerà la dirigenza a cambiare i suoi progetti.

Milan, notizia terribile per i piani di mercato del club rossonero

Uno dei giocatori seguiti da tempo dal Diavolo, la punta del Lipsia Benjamin Sesko, si è tolto dal mercato. Il giovane attaccante sloveno era seguito da diversi club, MIlan incluso. Ma a sorpresa, prima ancora dell’Europeo tedesco, è arrivato il rinnovo col Lipsia. I rossoneri lo hanno seguito a lungo prima di virare definitivamente su Zirkzee.

Sesko è un centravanti atipico, dalla stazza imponente (1 metro e 94 per 78 kg) ma molto abile con la palla tra i piedi. Giocatore dalla grande tecnica e velocità, si trova a suo agio anche nel gioco aereo, oltre che nel gioco di gambe. Capace anche di rifinire per i compagni, quest’anno è andato a segno 18 volte con la maglia del Lipsia. Un’ottima annata che ha attirato le attenzioni di diverse squadre europee.

Presto per lui dovrebbe esserci dunque il rinnovo a condizioni più vantaggiose dell’attuale contratto, in scadenza a fine giugno 2028. Sesko dovrebbe rinnovare fino al 2029, anche se nell’accordo dovrebbe essere compreso una specie di gentlemen’s agreement, un accordo informale tra le parti che permetterebbe al giocatore di partire in caso di un’offerta vantaggiosa sia per Sesko che per il club tedesco.

In questo caso il Lipsia non cercherà di trattenere il suo talento e tratterà la sua partenza. Almeno per il prossimo anno il Milan dovrà cercare altrove l’erede di Giroud, accasatosi presso i Los Angeles FC dopo aver regalato gol e spettacolo in maglia rossonera.