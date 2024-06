Alessandro Borghese, ritorno boom: l’annuncio è sensazionale – Video

Sorpresa da parte di Alessandro Borghese che ha voluto svelare un po’ del suo futuro attraverso un particolare video.

Sul mondo del web gli spoiler sono all’ordine del giorno, ma questa volta ad anticipare cosa succederà durante la prossima stagione televisiva è stato direttamente Alessandro Borghese. Amato chef del piccolo schermo diventato negli anni un conduttore a tutti gli effetti. Il figlio d’arte sta tornando e ha deciso di annunciarlo in una maniera unica.

Lo spettacolo è sempre stato di casa per il cuoco romano che è cresciuto accanto alla mamma attrice Barbara Bouchet, fu lei a portarlo in tv già da piccolissimo, e al papà produttore Luigi Borghese che già in tenera età gli insegnarono a far parte dello show business. Oggi è lui il divo di casa nonché tra i cuochi più apprezzati in assoluto.

Insomma, quando non è impegnato a soddisfare i palati dei propri clienti nei suoi ristoranti sparsi un po’ in tutta Italia, Alessandro Borghese è uno showman d’eccezione. Grandi risultati per lui, in cucina e non solo, che ha regalato al pubblico delle anticipazioni davvero sensazionali.

Alessandro Borghese stuzzica il pubblico: nuovo appuntamento con il celebre chef

Cosa succederà durante il prossimo appuntamento in tv sta piano piano venendo alla luce. Se siete tra i nostalgici a cui già mancano i programmi di Alessandro Borghese, niente paura perché presto tornerà in televisione e lo farà con la sua Celebrity Chef. Programma d’intrattenimento, sempre a sfondo culinario, che in ogni puntata vede diversi personaggi dello spettacolo darsi battaglia dietro ai fornelli.

Quali saranno i suoi prossimi ospiti al momento non è ancora certo ma lo chef vip ha voluto spoilerare qualcosa. O, per meglio dire, ha voluto stuzzicare il proprio pubblico visto che non è molto chiaro quali saranno i personaggi che parteciperanno al suo show. Dal video condiviso dal cuoco romano si vedono giusto alcuni particolari dettagli.

Ancora un po’ di pazienza e tutto verrà svelato per tempo. La cosa che più ha entusiasmato il pubblico è vedere Alessandro Borghese così euforico, i suoi programmi sono stati tutti dei successi e a dargli ragione sono gli ascolti. Celebrity Chef è arrivato all’edizione numero tre e negli anni è riuscito a conquistare sempre più pubblico. Lo stesso che non vede l’ora di seguire lo chef nelle sue prossime avventure targate TV8.