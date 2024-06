Cosa accade nel villaggio di Temptation Island durante le registrazioni? Raffaella Mennoia beccata così

Raffaella Mennoia, assistente di Maria De Filippi, ha svelato inaspettatamente cosa accade durante le registrazioni di “Temptation Island”.

Estate è certamente sinonimo di caldo e vacanza, ma per quanto riguarda il palinsesto Tv è praticamente impossibile non pensare a “Temptation Island”. Il programma, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è ormai una sicurezza per Mediaset, che sa bene in quanti si appassionino alle vicende dei protagonisti, per questo non sono ottimi solo gli ascolti, ma anche il riscontro sui social.

A diversi mesi di distanza dalla messa in onda spesso si parla ancora di come siano cambiate le vite delle coppie che hanno scelto di partecipare, con la consapevolezza di come a volte le scelte fatte in Sardegna non è detto siano confermate quando si torna nella vita di tutti i giorni. I fedelissimi del reality hanno già iniziato il conto alla rovescia e non vedono l’ora che arrivi la prima puntata, prevista giovedì 27 giugno.

Sai cosa accade durante le registrazioni di “Temptation Island”? Mistero svelato

Le puntate di “Temptation Island” sono evidentemente registrate, così da permettere al pubblico di vedere i momenti salienti che coinvolgono le coppie che partecipano, oltre ai tentatori e tentatrici che si trovano con loro. Il lavoro che viene eseguito da redazione e montatori è evidentemente particolare e a tratti pesante, soprattutto perché i tempi sono strettissimi, pur trovandosi in una località da sogno come quella della Sardegna.

Tra le persone che stanno vicino ai fidanzati c’è evidentemente Filippo Bisciglia, confermato alla conduzione con grande gioia dei telespettatori, ha il compito di provare a rassicurare, per quanto possibile, i fidanzati, quando vedono qualcosa di poco gradito. Resistere alle tentazioni può infatti essere difficile, nonostante molti arrivino nel villaggio professando amore per il partner. Ma cosa accade mentre le registrazioni vengono effettuate? Uno scatto con protagonista Raffaella Mennoia, storica spalla di Maria De Filippi che la affianca in tutti i sui programmi, ha svelato il mistero.

Qui, infatti, la vediamo mentre dà da mangiare e coccola Saki, il cane di razza Staffordshire Bull Terrier di proprietà dell’autrice, che la accompagna spesso, non a caso è comparso spesso anche a “Uomini e donne“. La donna è davvero legatissima all’animale, per questo sapendo di dover stare lontana da casa per diverse settimane a causa del reality non ha esitato a portarlo con sé. I due sono recentemente diventati protagonisti anche di un video per la Lega del Cane, a conferma di come lei sia sensibile ad aiutare i quattro zampe meno fortunati, nel corso di questa edizione di “Uomini e donne” sono stati diversi i cani abbandonati che sono stati adottati grazie a un’iniziativa fortemente voluta dalla conduttrice.