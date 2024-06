Antonella Clerici ancora in ospedale: la foto di chi la sta aspettando a casa è struggente

Tiene aggiornati i suoi fan, Antonella Clerici, dopo il ricovero in ospedale. Lo scatto condiviso dalla conduttrice fa commuovere più di qualcuno.

Un periodo non esattamente semplicissimo per Antonella Clerici, fortunatamente sembra che il peggio sia alle spalle. La padrona di casa di È sempre mezzogiorno, infatti, qualche giorno fa è finita sotto i ferri per una ovariectomia, i medici le hanno diagnosticato un tumore alle ovaie dopo alcuni controlli di routine.

Si è dovuta fermare a Roma per l’intervento, sarebbe dovuta partire solo poche ore dopo per Napoli, dove l’aspettava il concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito.

Da qualche tempo lottava con una cisti ovarica, così ha deciso di effettuare qualche esame. La notizia è di quelle che nessuno vorrebbe ricevere, tuttavia non si è data per vinta e ha scelto di procedere con l’operazione. Si è concluso tutto nel giro di poche ore: “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie, tutto è andato bene”. Possono tirare un sospiro di sollievo i fan, che avranno senza dubbio vissuto attimi di terrore.

Antonella Clerici, la foto dopo il ricovero è da brivido: “Mi aspettano”

Solamente qualche ora fa Antonella Clerici è stata dimessa dall’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma dopo aver subito un intervento di rimozione delle ovaie. La conduttrice è finita sotto i ferri per un’operazione di assoluta urgenza, il ricovero l’ha strappata all’improvviso dalla vita di tutti i giorni. Fortunatamente non ci sono state complicazioni, grazie anche al lavoro impeccabile dell’equipe medica che l’ha avuta in cura.

Sul suo profilo Instagram ha raccontato per filo e per segno quanto avvenuto, con la consueta sincerità nei confronti del suo pubblico che da sempre la contraddistingue. I fan preoccupatissimi le hanno fatto sentire il proprio affetto e la propria vicinanza, un’ondata d’amore tale che forse la Clerici non se la sarebbe neanche mai immaginata.

Al suo fianco anche la famiglia, in particolare il compagno Vittorio Garrone, che l’ha accolta a braccia aperte al rientro; il più felice sarà stato senza dubbio il suo labrador Simba, che non stava proprio più nella pelle. In una delle stories condivise su Instagram dalla presentatrice è stato immortalato sul portico di casa, la scritta in sovrimpressione parlava chiaro: “Mi aspettano”.