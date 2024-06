Il Paradiso delle Signore 9: cosa accadrà a settembre? Brutti momenti per Adelaide

Cosa succederà nelle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 9? Non si annuncia nulla di buono per Adelaide.

Modi raffinati, forte personalità, eleganza, fascino. Nel Paradiso delle Signore queste doti spiccano in un personaggio sopra tutti: quello della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, magistralmente interpretata da Vanessa Gravina. Nella nona stagione della soap di Rai 1 la contessa sarà una delle figure sugli scudi.

I fan del Paradiso delle Signore trepidano per il nuovo ciclo di episodi. L’appuntamento per la messa in onda della stagione numero 9 è fissato per settembre: le riprese sono iniziate a Roma, presso gli studi della Videa, lo scorso 27 maggio. Terranno impegnato il cast degli attori per tutta la durata del periodo estivo.

Secondo le anticipazioni filtrate negli ultimi tempi già nelle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 9 le vicende di Adelaide avranno un ruolo di primissimo piano. La bella contessa dagli occhi di ghiaccio sarà però chiamata a passare momenti non precisamente felicissimi. Cosa succederà a Adelaide?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Adelaide passerà brutti momenti

Nella prossima stagione ci sarà un grande cambiamento nella vita di Adelaide, che avrà al suo fianco Odile, la figlia ritrovata e che andrà a vivere a Milano insieme alla contessa e a Marcello nella suggestiva cornice di Villa Guarnieri. La giovane donna sarà affascinata dal tenore di vita e dal mondo di sua madre, tanto da lanciarsi subito alla conquista del potere.

Odile infatti, intenzionata ad acquisire visibilità all’interno della buona società milanese dopo un lungo periodo passato in Svizzera, racconterà la sua storia in una lunga intervista. La chiacchierata della figlia turberà non poco Adelaide, che avrebbe preferito un profilo più basso e una narrazione più sobria di tutta la vicenda.

La figlia della contessa metterà fin da subito in mostra un carattere forte, in grado di tenere testa a quello della madre, manifestando una personalità decisa e determinata a raggiungere gli obiettivi e i traguardi che si è prefissata. Ulteriore motivo di preoccupazione per Adelaide, che si troverà non soltanto a gestire la relazione complicata con Marcello ma anche la non facile accoglienza a Milano di Odile.

Non è tutto: la contessa dovrà anche decidere come comportarsi col suo ex Umberto Guarnieri, caduto in disgrazia ai suoi occhi dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nella trama ordita per architettare la truffa Hofer. Come ben ricordano i fan, spinto dalla gelosia il commendatore aveva cercato di screditare Marcello spingendolo verso un investimento sbagliato.

Flora e Barbieri però lo hanno smascherato dopo aver raccolto una serie di prove schiaccianti. Adelaide, inizialmente decisa a sbugiardare pubblicamente Guarnieri, ha deciso poi di soprassedere. Ma nulla esclude che nella prossima stagione non possa decidere di ritornare sulle sue decisioni.