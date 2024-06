Doppio bonus figli da 500 euro: fino ai 3 anni e fino ai 14, chiedilo subito

Arrivano ottime notizie per chi ha figli fino a 14 anni e si trova in difficoltà economica; c’è un nuovo bonus da chiedere subito.

Nell’Italia odierna mettere al mondo dei figli è diventato molto difficile, perché la vita costa troppo e gli stipendi sono sempre troppo bassi. Ecco perché la natalità è scesa ai minimi storici.

Per ovviare a questo problema, i vari Governi che si sono susseguiti, compreso quello del momento, hanno ideato delle misure a sostegno della natalità e della famiglia.

Adesso è possibile ottenere anche fino a 500 euro al mese, ovviamente se si rispettano i requisiti richiesti.

Come funziona il nuovo bonus figli da 500 euro – in alcuni casi anche di più

Il bonus attivo al momento è rivolto alle famiglie che risiedono in un determinato Comune, ovvero Avezzano, e che hanno figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Il benefit viene erogato ai nuclei familiari che rientrano nei requisiti per pagare la retta dei centri estivi. Dunque l’aiuto economico è rivolto ai bambini e ragazzi e la quota può essere anche molto consistente.

Dall’Amministrazione Comunale di Avezzano si fa sapere che gli uffici comunali del Settore Sociale stanno predisponendo due albi distinti, che comprenderanno i diversi gestori dei centri estivi, uno per la fascia d’età dai 3 mesi ai 3 anni e l’altro per la fascia d’età dai 3 ai 14 anni.

Chi accederà alle strutture iscritte agli albi potrà pagare coi voucher. In totale la Giunta ha investito una somma di circa 120 mila euro, in parte proveniente dal “Fondo nazionale per le attività socio-educative a favore dei minori”, così da poter soddisfare le esigenze di tutti i nuclei familiari in difficoltà economiche.

Un’altra buona notizia è che il tetto ISEE per accedere al bonus è stato alzato e che gli aiuti economici saranno più consistenti per le famiglie con un figlio disabile. L’Amministrazione ha fatto sapere che lo scopo di questo bonus è anche e soprattutto quello di far vivere ai bambini e ragazzi un’esperienza sociale, tramite attività ludiche, culturali e inclusive, che si effettueranno nei centri estivi.

Come annunciato dal Comune, “il limite ISEE non si applicherà per l’accesso al servizio da parte di minori con disabilità grave. In questo caso, inoltre, l’importo massimo del contributo concesso dall’Ente verrà aumentato del 150%, rispetto all’importo standard previsto”.

Chi è interessato al bonus centri estivi, non deve far altro che visitare il sto istituzionale del Comune di Avezzano oppure rivolgersi di persona agli uffici dei servizi sociali.