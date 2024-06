Se sei un vero amante del caffè devi assolutamente provare questa versione fredda: non ne farai più a meno

Che sia caldo o macchiato, i veri amanti del caffè amano sperimentare con la loro bevanda preferita. Questa versione fredda è da non perdere.

È la bevanda più consumata al mondo, simbolo di un’identità e del momento di pausa per eccellenza. Il caffè rappresenta il fulcro della cultura italiana esportata nel mondo. Se nel resto del mondo il caffè è una bevanda energetica, da gustare in ogni momento, per il Bel Paese si tratta di una bevanda da consumare sul posto e fa parte di un rituale sociale ben radicato.

L’Italia è la patria per eccellenza dell’espresso in tutte le sue declinazioni. Si tratta di un appuntamento fisso quotidiano per la maggior parte dei cittadini: dal caffè prima di iniziare la giornata lavorativa, alla tazzina durante le pause, fino ad un ulteriore sorso di gusto dopo pranzo.

Nel corso degli anni le sperimentazioni con il caffè non hanno visto limiti. Gli amanti della bevanda possono consumarla in molteplici declinazioni, adatte ad ogni palato. Con l’avvento della catena Starbucks, inoltre, il caffè ha assunto numerose forme, incontrando nuovi gusti e sapori inconsueti.

Versione fredda: il caffè perfetto per la stagione estiva

Con l’arrivo della stagione estiva, per molti il caffè diventa un’ottima bevanda da consumare fredda, con l’aggiunta di zucchero o latte. Grazie alla sua versatilità, il caffè permette di sperimentare con numerose idee e ingredienti particolari. La food blogger Diletta Secco, conosciuta sui social media grazie alle sue invenzioni in cucina, ha svelato ai propri follower una ricetta a base di caffè perfetta per sopportare le giornate afose estive. Per realizzare la ricetta basteranno: due banane tritate, una tazzina di latte di mandorla e di caffè, due cucchiaini di cacao e di zucchero di canna.

Una volta mescolati tutti gli ingredienti, per chi desidera una consistenza più vellutata, è possibile frullare la banana insieme ai liquidi. La bevanda può essere terminata con un topping a proprio gusto, come una spolverata di cacao, panna o latte montato. Per ottenere un effetto ancora più freddo, prima di consumarla, è consigliabile riporre la bevanda in frigorifero per qualche ora. Non solo per una pausa di metà mattina, questa bevanda a base di caffè può essere servita anche in un momento di relax insieme agli amici, durante un aperitivo estivo o per una coccola pomeridiana.