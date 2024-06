Vladimir Luxuria, relax al mare: la prova costume della conduttrice dopo le fatiche dell’Isola dei Famosi

Dopo una stagione molto chiacchierata de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria è pronta per rilassarsi in spiaggia superando appieno la prova costume.

Da poche settimane si è conclusa l’avventura de L’Isola dei Famosi, reality che ha visto proprio Vladimir Luxuria al timone. L’ultima esperienza che l’ha vista protagonista nella TV del Biscione, non ha macinato i risultati sperati al punto che molte sono state le critiche ricevute anche a causa sia dei numeri bassi che il reality ha portato a casa.

Nonostante tutto, dopo un duro lavoro, la conduttrice non poteva fare altro che rilassarsi in spiaggia e lasciarsi accarezzare dai raggi del sole proprio per cercare di caricare le batterie e scacciare dalla mente tutte le critiche ricevute con il suo ultimo lavoro. Sembra infatti che Vladimir Luxuria si sia lasciata tutto alle spalle e che adesso si stia dedicando soltanto se stessa e a quei momenti di relax. Ad attirare l’attenzione su di lei è stato l’ultimo scatto pubblicato sui social, una foto che su Instagram è stata molto commentata e, in alcuni casi, anche criticata.

Vladimir Luxuria supera la prova costume, ecco i commenti

Dopo aver dato il meglio di sé alla conduzione dell’ultima stagione de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha deciso di staccare la spina e di concedersi un po’ di relax in riva al mare.

A dimostrazione di tutto ciò è uno scatto in cui la bella conduttrice si il fotografa con indosso il costume da bagno, un paio di occhiali da sole e un cappello, tutti i simboli di un outfit realizzato ad hoc per apparire elegante anche in spiaggia.

Insieme a lei anche Claudia Arcara, donna che ha deciso di trascorrere alcuni momenti spensierati proprio in riva alla spiaggia. Da questa foto, ma soprattutto dai commenti ricevuti, sembrerebbe Vladimir Luxuria abbia superato a pieno la prova costume.

Infatti, tra i tanti apprezzamenti, c’è chi scrive: “Lo dico io che sei una bella creatura!!!” oppure “Che splendore“. Non mancano poi le critiche, dei commenti poco carini indirizzati ad una donna forte che spesso si trova a combattere contro il giudizio della gente: “Ma’ finiscilaaaa chi fai Sulu ridiri III telò dico in siciliano“. Per Luxuria un’estate che arriva al momento giusto, per riflettere su cosa non è andato bene all’Isola e pensare al futuro che forse sarà lontano dalla Tv.