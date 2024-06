Morte improvvisa a Vite al limite, superato ogni limite: Nowzaradan sotto accusa

Vite al Limite. Il programma di Real Time si concentra sulle storie di pazienti affetti da grave obesità. La storia di Delana Boyer vi spezzerà il cuore.

“Vite al limite” è uno show televisivo che va in onda in Italia sul canale Real Time. In ogni episodio viene mostrato il difficile percorso di trasformazione fisica di persone affette da gravissima obesità. Il loro peso, infatti, si aggira sempre intorno ai 300 kg.

Il terzo episodio della dodicesima stagione è dedicato alla paziente Delana Boyer. La donna era fortemente determinata a ritrovare forma non solo per avere una salute migliore, ma anche per riparare i ponti rotti con la sua famiglia. Il suo cammino è stato tutt’altro che facile. La sua storia è davvero toccante.

“Vite al limite”, il difficile percorso di Delana Boyer

Originaria di Greenville, Tennesse, Delana Boyer ha raccontato apertamente la sua storia a “Vite al limite”. La 46enne è stata cresciuta da una cugina di primo grado (Mary Ann) che successivamente è diventata sua madre adottiva. La madre biologica, Sharon, l’aveva abbandonata. Tuttavia, Sharon rapì Delana quando aveva solo sette anni e la tenne con sé prima che la restituisse a Mary Ann.

Delana iniziò a mangiare sempre di più come metodo di conforto durante questa situazione così aspra da sopportare per una bambina tanto piccola. Il suo peso continuava a lievitare. Intorno ai 20 anni rimase incinta del suo compagno. Sperava che la sua vita prendesse finalmente una direzione più felice. Purtroppo, il bambino morì alla nascita. Il dolore fu straziante.

In età più adulta sposò un altro uomo che “non aveva problemi” con il suo stato di obesità. I due ebbero un figlio di nome Lee ma poco dopo il marito decise di chiedere il divorzio e prese la piena custodia del bambino. Delana si è sposata una seconda volta e ha avuto una figlia di nome Savannah. Tuttavia, la natura violenta del suo partner l’ha costretta a interrompere la relazione. Sfortunatamente, anche il rapporto con la figlia era altamente tossico. La ragazzina, infatti, finì per scappare dalla madre all’età di 12 anni. Al momento della messa in onda della puntata a lei dedicata, Delana ha riferito che Savannah era ormai 19enne e non aveva più fatto ritorno a casa, fortemente imbarazzata dall’aspetto della madre.

Delana ha deciso di dare una svolta alla sua vita partendo proprio dalla perdita di peso. Si è rivolta al dottor Younan Nowzaradan, medico chirurgo e protagonista di “Vite al limite”. Le ha assegnato una dieta da 1200 calorie e le ha imposto esercizi fisici quotidiani. La donna si è addirittura trasferita a Houston, in Texas (città dove si trova la clinica del medico) per rendere l’intero processo più semplice. Pian piano, è riuscita a smaltire chili in maniera autonoma. Il dottor Nowzaradan le ha quindi dato il benestare per un intervento chirurgico di bypass gastrico. L’operazione bariatrica è stata un successo. Delana ha continuato a perdere peso e vive un’esistenza felice con il nuovo marito di nome James.