Ex vippone torna in tv: al timone di un reality tutto suo, chi ci sarà con lui

L’ex vippone torna in tv con un reality show tutto suo: tutte le informazioni su questo nuovo programma e chi ci sarà con lui.

I reality show rientrano fra i programmi televisivi più seguiti: ai fan piace conoscere volti nuovi, seguendoli h24 (come accade al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi), o apprezzare lati nuovi e insoliti di personaggi famosi ed ecco perché spesso i reality sono declinati in chiave “vip”.

È calda la notizia secondo cui un personaggio che ha fatto parlare molto di lui mentre partecipava ad un reality, torna in TV al timone di un reality tutto suo. Un’esperienza che sarà davvero emozionante e che permetterà di conoscere ancora un altro lato di questo ex vippone.

L’ex vippone che torna in tv alla conduzione di un reality tutto suo: tutte le informazioni

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Alex Belli è pronto a tornare con un reality show tutto suo non come concorrente ma come conduttore. Il reality si chiama “The Social Home” e 16 saranno i concorrenti in totale di cui 8 famosi e 8 persone comuni.

Tra i vip ci sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara che già avevano partecipato a Temptation Island. “The Social Home” andrà in onda esclusivamente sul web ed un comunicato stampa, rilasciato poco fa, ha spiegato perché la scelta degli autori abbia propeso per Alex Belli come conduttore.

Si legge: “Alex Belli, con la sua esperienza e il suo carisma, è la scelta ideale per guidare questo progetto ambizioso già carico di aspettative. L’attore di Parma ha accolto con entusiasmo l’opportunità di essere il volto di The Social Home, vedendo in questa nuova avventura una sfida nuova ed entusiasmante che gli permetterà di esplorare nuove dinamiche nel mondo dell’intrattenimento“.

Proprio Belli aveva ampiamente intrattenuto il pubblico quando si trovava nella casa dando vita al triangolo amoroso formato da lui, la moglie Delia Duran e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Al momento, di questo nuovo programma e di questa nuova avventura di intrattenimento che si troverà a guidare Alex Belli, si sa ben poco.

Quello che si sa è che il tema centrale di questa prima edizione sarà la scienza. I concorrenti saranno divisi in squadre e si sfideranno in prove fisiche e mentali. Ovviamente le sfide metteranno alla prova la capacità di cooperazione e strategia dei partecipanti dando vita ad alleanze e tradimenti. Il pubblico deciderà le sorti dei 18 concorrenti e interagirà in modo diretto con loro.