Sanremo 2025, quali cantanti saranno all’Ariston? Parla l’esperto del Festival di Amadeus

Iniziano i preparativi per il Festival di Sanremo 2025 e i fan si chiedono quali saranno i prossimi cantanti in gara. Parla l’esperto.

È già iniziata la fase di produzione del prossimo Festival di Sanremo 2025, il quale vedrà la conduzione esperta di Carlo Conti. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, il conduttore toscano è stato chiamato per prendere le redini della celebre kermesse musicale. La sfida si preannuncia molto difficile per Conti, il quale dovrà aspirare a raggiungere i numerosi record di ascolti già superati dal collega.

Carlo Conti è già all’opera con le prime modifiche del festival. La più importante riguarda il ritorno della categoria Nuove Proposte, le quali erano state annullate precedentemente da Amadeus. Il conduttore toscano, difatti, ha pensato di ripristinare la suddivisione originaria con i Big in gara.

Il vincitore della categoria Nuove Proposte verrà proclamato durante la serata cover, come era consueto alcuni anni prima dell’arrivo di Amadeus. Carlo Conti entrerà nel vivo dell’ascolto dei brani tra i mesi di agosto e settembre, periodo in cui dovrà scegliere l’attesissimo elenco ufficiale dei Big in gara.

Parla l’esperto di Sanremo: saranno loro i cantanti?

Nel corso delle più recenti edizioni del festival, Josè Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, è stato una presenza costante e assidua nel dietro le quinte della kermesse. Il giovane ragazzo, di appena 15 anni, è un grande appassionato di musica e ha seguito con interesse le ultime edizioni del Festival di Sanremo condotte e dirette dal padre. Il conduttore ha più volte ammesso di essersi lasciato influenzare dai gusti musicali del figlio per la scelta di uno o più cantanti in gara: una scelta rivelatasi vincente, visto il rinnovato interesse delle generazioni più giovani nei confronti delle ultime edizioni del festival.

In occasione di un’intervista rilasciata nello studio del podcast Il Paese Dei Baroqui, Josè Sebastiani ha dichiarato di aver legato con alcuni cantanti di Sanremo, in particolare con i La Sad, Tananai, Geolier, Sethu e i Bnkr 44. Non a caso, i cantanti in questione, si sono rivelati i più votati e apprezzati dal pubblico. I gusti musicali e le opinioni di Josè Sebastiani, sembrerebbero essere molto vincenti e potenzialmente utili anche per il nuovo conduttore Carlo Conti, alle prese con la scelta dei futuri cantanti.