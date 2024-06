Trasforma il tuo smartphone in walkie-talkie: questa app impazza tra i giovani

In questo articolo parliamo di trasformare il cellulare in walkie talkie utilizzando un’app che sta facendo impazzire i più giovani.

Il mondo della tecnologia, pur nella sua complessità, è meraviglioso in quanto ci consente di connetterci il più possibile alle persone, servendoci di strumenti sempre più sofisticati.

I cellulari sono diventati sempre più all’avanguardia, e questo consente agli utenti di usarli per le cose più disparate. Ad esempio, si può usare per stampare, per guardare film, mandare messaggi, fare telefonate, videochiamate, videoconferenze, guardare il meteo, seguire le indicazioni stradali con le mappe precise dei luoghi in cui si deve andare.

Esistono applicazioni scaricabili sul telefono, come ben sappiamo, che sono in grado di supportarci in ogni settore. La loro utilità è grande ed è proprio vero quando si dice che ai cellulari manca solo che facciano il caffè e saranno davvero perfetti. Oggigiorno, addirittura, è possibile trasformare uno smartphone in un walkie talkie. Come? Naturalmente, servendosi di un’app, e questo sta diventando un modus operandi di molti giovani. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Trasforma il tuo smartphone in walkie talkie, imparando a usare questa app

La nuova app che trasforma il tuo smartphone in un walkie talkie si chiama TenTen ed è una startup francese. L’azienda ha creato un’app walkie talkie che permette ai giovani di mandare dei messaggi vocali agli amici più stretti, anche se il cellulare è bloccato.

In Francia, quest’app è stata scaricata un milione di volte, e in tutto il mondo sei milioni di persone ne hanno fatto il download. Si tratta di un’app simile a un social network, in quanto per poterla usare c’è bisogno di un’iscrizione. Inoltre, ci vogliono degli amici che vogliano usarla, in modo da parlare con loro.

Ogni dialogo deve avvenire privatamente e coloro che partecipano devono autorizzare la conversazione. Si può creare un account tramite Google, TikTok o mail. Le conversazioni su questa applicazione sono effimere, scompaiono dopo aver parlato, e non sono ascoltabili in quanto non memorizzabili.

Dunque, la privacy è oltremodo garantita. TenTen è in grado di riprodurre qualunque audio che si posti sul gruppo, pure se lo schermo non è acceso. Ovviamente c’è una modalità creata per non disturbare che può comparire agli altri utenti e quindi i messaggi non squilleranno sul cellulare. Un modo divertente e alternativo di fare conversazione tra amici.