GF, l’ex gieffina cambia look da Federico Fashion Style dopo il reality: tutto stravolto

Nota ex gieffina ha stravolto il suo look da Federico Fashion Style: tutto cambiato dopo il reality. Ecco come si è mostrata sui social.

Ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua immagine e si è mostrata sui social in modo decisamente inaspettato. Ha partecipato all’edizione numero 6 del reality e ha lasciato un segno nel programma.

In pochi si aspettavano che potesse giungere fino alla fine del format, eppure giorno dopo giorno è riuscita ad imporsi al pubblico manifestando lati di se inaspettati. In realtà il suo ingresso nella casa di Cinecittà è legato alle sorelle, ma nonostante questo ha saputo emergere fino a conquistare la vittoria.

Ragazza vivace e intraprendente, ma anche discreta è molto attiva sui social dove ha un vasto seguito. Condivide il suo vissuto quotidiano mostrandosi nei vari shooting di lavoro, ma anche nella vita privata. Ha vari interessi e si occupa di diverse attività, anche se la moda è tra le sue passioni principali. Icona di tendenze segue i mood del momento e non manca di rivoluzionare la sua immagine quando ne ha l’occasione.

Lei è probabilmente l’ex gieffina più apprezzata delle ultime edizioni: stiamo parlando di Jessica Selassiè che dopo il reality ha conquistato numerosi follower. Oggi ha deciso di rivoluzionare la sua immagine e per questo si è rivolta niente meno che a Federico Fashion Style che le ha realizzato un look decisamente diverso. Ecco come si è mostrata sui social la giovane Selassiè: lo scatto ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi.

Jessica Selassié bellissima con i capelli lunghi

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip insieme alle sorelle, Jessica si è rivelata una persona molto intelligente e di carattere. Il reality le ha fatto anche conquistare i social, dove oggi è considerata una vera influencer. Dall’immagine a tratti eccessiva che aveva prima del format a oggi Jessica è cambiato molto: appare più glam e chic.

Nei giorni scorsi ha condiviso un selfie dove indossa un outfit semplice. gonna fantasia e t-shirt bianca. Tuttavia a balzare agli occhi è soprattutto il suo nuovo look: capelli lunghi con onde in una nuance nera decisa. Un’immagine davvero curata e e elegante che ha ricevuto il consenso dei fan.

Per cambiare la sua acconciatura Jessi ha scelto l’hair style del momento: Federico Lauri. Il noto parrucchiere è molto amato dai vip, possiede diversi saloni a Roma ma anche a Milano e riesce sempre ad accontentare le sue famose clienti. Sicuramente il look di Jessica sarà tra i più copiati dell’estate.