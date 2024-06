Roberta Di Padua, il figlio è cresciuto ed è identico a lei: “Due gocce d’acqua”

Ad alcuni mesi dall’uscita da Uomini e Donne, Roberta Di Padua condivide la foto del figlio. La somiglianza sconvolge i fan.

Nella storia del celebre dating show di Canale 5, Roberta Di Padua è ancora oggi uno dei volti più apprezzati dal pubblico. Nel corso della stagione 2019/2020, la dama del Trono Over è diventata una delle protagoniste del parterre di Uomini e Donne, attirando l’attenzione di alcuni corteggiatori come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

La prima relazione di rilievo della dama è proprio con quest’ultimo, noto già per la sua storia d’amore contrastata con la dama Ida Platano. La storia tra Roberta Di Padua e Guarnieri, appassiona molti telespettatori, nonostante i due non riescano a trovare un vero punto di incontro per proseguire con la relazione.

Nella stagione 2022/2023 Roberta Di Padua approfondisce la conoscenza con i corteggiatori Alessandro Vicinanza e Andrea Foriglio. Dopo una breve pausa dallo studio televisivo, nell’autunno 2023 la dama torna a Uomini e Donne per cercare l’amore, riuscendo a concretizzare il rapporto con Vicinanza e ad uscire dallo studio in sua compagnia.

Il figlio di Roberta Di Padua: la sconvolgente somiglianza

Prima dell’esordio televisivo, la celebre dama ha vissuto una lunga relazione con l’imprenditore Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico D’Aguanno. Dal loro amore nel 2013 è nato il figlio Alessandro. Quello con il figlio è un rapporto molto intenso, che la dama ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5. In occasione di un’intervista esclusiva nello studio di Verissimo, la dama ha parlato del figlio come “l’unico grande amore della mia vita”. Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, Roberta Di Padua ha recentemente condiviso una foto inedita del figlio Alessandro di 11 anni.

La foto, scattata durante una vacanza a Formentera in Spagna, ha attirato fin da subito l’attenzione dei fan della celebre dama di Uomini e Donne. “Due gocce d’acqua” hanno commentato molti follower, sottolineando l’incredibile somiglianza tra madre e figlio, ormai sempre più cresciuto. Attualmente la dama sta trascorrendo l’estate in compagnia del nuovo fidanzato Alessandro Vicinanza e del figlio, godendo di un momento di serenità e felicità familiare. La nuova coppia sarà probabilmente ospite della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, per raccontare e riportare gli aggiornamenti della loro relazione.