“Rischio chiusura”, il programma Rai fa tremare tutti: arriva lo stop più temuto

Estate rovente per la Rai che a breve potrebbe separarsi da un altro importante programma, il pubblico è senza parole.

Ennesimo colpo di scena in vista per la Rai che potrebbe prepararsi a salutare un programma che nel giro di poco tempo è riuscito a trovare la chiave per conquistare sempre più pubblico. A dare l’annuncio sul futuro, scuotendo e non poco una buona fetta di spettatori, è stato proprio il conduttore dello show.

Con il suo saluto, il volto di riferimento della trasmissione ha gelato il pubblico a casa che in quel momento era incollato davanti la tv. Rischia di proseguire dunque l’esodo che sta vedendo sempre più conduttori preparare i bagagli e dirigersi verso nuove emittenti. Stando alle ultime voci provenienti direttamente dagli studi della Rai, nemmeno Fiorello sarà più di casa a partire dalla prossima stagione.

Il suo nome rappresenta però solo la punta dell’iceberg di una situazione tutt’altro che rosea. Il celebre showman romano non sarà infatti l’unico a separarsi dalla Rai, oltre a lui chi è già certo dell’addio è il suo amico e compagno di viaggio Amadeus. Insomma, di questo passo la rete nazionale rischia di stravolgere la propria identità.

Addio Rai, stop ad un altro programma: il conduttore vuota il sacco

Dalle parti della Rai regna massima incertezza, su questo ci sono davvero pochi dubbi. A sollevarne di nuovi ci ha pensato Giorgio Zanchini al termine dell’ultima puntata di Rebus. In chiusura di programma il conduttore della trasmissione si è così espresso: “Ci vediamo sperabilmente a settembre“. Insomma, ad oggi nemmeno lui è certo di poter dire se il suo talk show proseguirà oppure se lascerà spazio a nuovi programmi.

Un vero peccato per quello che si era presentato al pubblico come uno show prevalentemente di nicchia, tratta soprattutto di attualità e di politica secondo qualcuno con toni un po’ troppo intellettuali, che al raggiungimento della sua terza stagione aveva comunque fatto registrare dei risultati niente male.

Non a caso la Rai ha deciso di mandare in onda sempre più puntate, passando dalle 31 della prima stagione fino alle 35 della terza e probabilmente ultima stagione. La verità si saprà tra circa un mese, il prossimo 19 luglio a Napoli si terrà un’importante riunione e lì i vertici Rai annunceranno il nuovo palinsesto, quello relativo alla stagione 2024/25 che partirà in via definitiva con il ritorno di settembre.