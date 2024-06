Arriva la settimana corta, si lavora solo per 4 giorni: ecco in quale regione fortunata

Conciliare tempo libero e tempo dedicato al lavoro è difficile. In una regione italiana le cose potrebbero presto cambiare?

Lavorare per cinque giorni alla settimana avendone soltanto due per il riposo non rende facile il riuscire a conciliare tempo libero e tempo dedicato alla propria occupazione. Il problema lamentato da molti è legato al fatto che il sabato ci si trova solitamente molto stanchi e quando, durante la domenica, ci si inizia a ‘riprendere’ il tempo a disposizione per organizzare attività extra lavorative inizia già ad essere agli sgoccioli.

Nel mondo diverse aziende hanno, negli ultimi anni, cercato dunque di andare a rivoluzionare l’idea ‘base’ della settimana lavorativa, riducendola a quattro giorni allo scopo di garantire ai propri dipendenti un migliore equilibrio. Ma in Italia com’è la situazione? Ebbene c’è una regione nelle quale, seppur a piccoli passi, le cose stanno iniziando a cambiare.

Settimana lavorativa di 4 giorni? La regione italiana che ci sta provando

Tutto è partito da un’indagine condotta tra i lavoratori di questa regione, dalla quale è emerso che un’ampia maggioranza degli intervistati, pur di poter beneficiare della settimana corta ovvero ridotta a soli quattro giorni, sarebbe disposto a lavorare anche dieci ore al giorno. In questo modo potrebbe beneficiare di tre giornate consecutive dedicate al riposo e al proprio tempo libero. Ebbene pur trattandosi al momento solo di un’inchiesta, a livello territoriale vi sono alcune aziende che hanno iniziato a cambiare le cose.

Due in particolare hanno già da tempo fatto da apripista introducendo la settimana corta ovvero aprendo lo stabilimento dal lunedì al giovedì. Stiamo parlando di Luxottica e di Lamborghini, due brand molto noti a livello internazionale che hanno portato, nelle proprie linee di produzione, la settimana a quattro giorni. La ‘rivoluzione’ dunque parte dal Piemonte, area nella quale l’inchiesta è stata condotta e regione le cui aziende hanno modificato il proprio modello lavorativo dando forma ad una nuova realtà organizzativa della quale è già possibile, ad oggi, ottenere un primo bilancio legato alla sua funzionalità ma anche al gradimento da parte dei dipendenti.

Il meccanismo di funzionamento lo hanno spiegato i sindacati Filmca Cisl spiegando che per quanto riguarda Luxottica si tratta di una sperimentazione che coinvolge 600 dipendenti i quali lavoreranno quattro giorni a settimana rinunciando a 5 giorni di permesso e ricevendo lo stesso stipendio. Al termine del 2024 si verificheranno gli eventuali benefici decidendo se dar seguito alla misura e se andare ad ampliare la platea dei beneficiari.