WhatsApp si aggiorna e cambia proprio tutto: 5 novità incredibili per tutti gli utenti

WhatsApp è in procinto di aggiornarsi ancora una volta e sono in arrivo ben 5 novità incredibili che faranno felici gli utenti.

WhatsApp è una delle applicazioni più antiche presenti sin dagli albori della diffusione degli smartphone e nel corso di tutti questi anni la piattaforma è cambiata tante volte aggiungendo sempre più funzionalità e superando di gran lunga quelli che erano i limiti delle classiche funzioni di messaggistica che venivano utilizzate attraverso gli SMS. In futuro questo servizio prometterà di essere ancora più grande e completo con l’aggiunta di 5 novità incredibili.

L’applicazione, da quando è arrivata tra le mani dell’azienda Meta che ne ha acquistato i diritti, ha aggiunto diverse funzionalità per cercare di trasformare una semplice app di messaggistica istantanea in un vero e proprio social network con tanto di possibilità di creare gruppi, canali e community anche tra persone che fino a un secondo prima non si conoscevano. Un elemento che però molti chiedono a gran voce e che sostanzialmente manca su WhatsApp è quello della personalizzazione.

WhatsApp: in arrivo 5 incredibili novità per la personalizzazione dell’app

La personalizzazione profonda delle applicazioni è qualcosa che viene spesso ricercata da una grande fetta di utenti che utilizzano lo smartphone dato che desiderano dare una loro impronta personale alle app che vengono utilizzate ogni giorno: ad esempio Telegram, che per certi versi è considerata la piattaforma concorrente di WhatsApp, presenta diverse funzionalità di personalizzazione e permette addirittura di creare dei temi partendo totalmente da zero.

WhatsApp si sta lentamente avvicinando a questa soluzione anche se adesso le uniche funzioni disponibili sono quelle relative al tema di default del sistema (che può essere chiaro o scuro) e l’immagine di sfondo per le varie chat. A quanto pare però in un futuro non troppo lontano si potrebbero avere delle opzioni di personalizzazione più profonde che sono state già scovate all’interno delle versioni beta dell’app.

Stando a quanto riferito dal team di beta tester di WhatsApp che hanno provato la versione 24.12.10.77 per sistemi operativi iOS attraverso TestFlight, in futuro l’app potrebbe introdurre dei nuovi temi diversi da quello verde di default. In totale le nuove colorazioni dei box messaggi (e dell’app in generale) saranno queste: oltre al verde standard, ci sarà il viola, il rosa, l’arancione, l’azzurro, il blu, il verde scuro, il beige, il grigio e il celeste.

Non è ancora chiaro quando arriverà questo aggiornamento dato che la funzione sta ancora venendo sviluppata, ma è possibile immaginare che entro la fine del 2024 potremmo avere le prime novità dal punto di vista della personalizzazione.