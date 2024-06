Mediaset, cambia ancora la programmazione: la scelta manda in visibilio i fan

Ancora cambiamenti nel palinsesto Mediaset, questa volta i fan sono rimasti stupiti in maniera positiva. Ecco di cosa si tratta.

Durante la stagione televisiva che è appena terminata, spesso è capitato che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di cambiare le carte in tavola e quindi modificare i palinsesti della TV del Biscione. Cambiamenti che hanno portato in molti a gioire altri invece a rattristarsi anche perché non sempre è facile mettere d’accordo tutti.

Sembra però che la decisione che l’ad di Mediaset ha preso questa volta sia stata di enorme gradimento al punto che la maggior parte dei fan sono andati letteralmente in visibilio. Ma di cosa si tratta e che cosa è successo? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

Cambiamento nel palinsesto Mediaset, la reazione dei fan

Una delle serie più amate di Canale 5 è di sicuro La Promessa. Sembra che proprio questa soap tanto seguita sia stata oggetto di un cambiamento all’interno del palinsesto.

Infatti, ciò che hanno deciso i vertici Mediaset è quello di programmare un appuntamento il sabato pomeriggio, un qualcosa che inizierà a partire dal 29 giugno e che andrà avanti per l’intera stagione televisiva. Questa è una scelta fatta proprio per via del fatto che le repliche di Verissimo hanno subito uno stop e quindi verrà dato molto più spazio alla soap opera spagnola in cui i protagonisti sono Manuel e Jana.

Grandi notizie quindi per i fan della serie i quali hanno visto riconfermare l’appuntamento della fascia pomeridiana per tutta l’estate anche se, a partire da lunedì 17 giugno, è iniziata anche una prima modifica del palinsesto. Infatti la soap non verrà più trasmessa alle 14:45 in quanto è quello un orario che verrà preso dalla serie My home my destiny 2, vedendo così l’arrivo di nuove puntate in prima visione assoluta.

E quindi La Promessa verrà spostata di un’ora, andando così in onda dalle 15:45 fino alle 16:45. In seguito il palinsesto andrà avanti con il solito appuntamento di Pomeriggio 5 News alla cui conduzione c’è Simona Branchetti.

Altre variazioni all’interno del palinsesto sono previste anche nel sabato pomeriggio a partire proprio dal 29 giugno. Infatti, sarà proprio quello il giorno in cui Mediaset non manderà più in onda il Best of nell’ultima stagione di Verissimo, dando inizio ad una pausa per il talk show al cui timone c’è Silvia Toffanin.

La trasmissione resterà ferma in attesa della stagione autunnale e quindi, nel frattempo, lo spazio lasciato libero il sabato pomeriggio sarà preso dalla soap La Promessa. Quindi l’appuntamento da segnare sul calendario è quello di tutti i sabati alle 15:45 fino al 16:45 giornata in cui verrà mandato in onda un nuovo episodio in prima visione assoluta.