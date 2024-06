SMTH, la nuova app virale è folle: Send Me to Heaven vietata su iPhone

Hai mai sentito parlare della nuova app vietata sugli iPhone? Si chiama Send Me To Heaven ed è completamente folle!

Chi è abituato a navigare il web da un po’ di tempo, sa bene quanto letteralmente niente sia off limits su internet. Si trova qualsiasi cosa si voglia e anche, molte, moltissime, cose che non vorremmo mai vedere. Il controllo non può essere di certo lo stesso che si ha nella vita reale e questo dà lo spazio a chiunque di progettare qualsiasi tipo di sito web o di applicazione, anche le più folli, immorali e discutibili. Hai mai sentito parlare di Send Me To Heaven? La nuova app per iPhone sta già facendo molto chiacchierare sui social.

La Apple ha già vietato questa applicazione sui suoi dispositivi, dunque se hai un iPhone non potrai provare l’ebrezza di scaricarla sul tuo cellulare. Ma se hai un dispositivo con sistema operativo Android, allora, potrai dire di averla provata. A tuo rischio e pericolo, tuttavia, perché chi ha progettato questa app senza dubbio non aveva molto a cuore la tua salute. Ecco di che cosa si tratta.

Che cos’è la nuova app vietata sugli iPhone: Send Me To Heaven è pericolosissima

Forse a qualcuno potrà sembrare divertente questa applicazione e lo scopo per cui è stata progettata, ma la verità è che ci sono mille motivi per non utilizzarla. Non solo mette in pericolo il vostro telefono e rischiereste di doverlo buttare, nonostante tutti i soldi spesi per comprarlo, ma mette in pericolo anche la vostra incolumità. Questo è il motivo per cui la Apple ha deciso di bandirla dai suoi dispositivi, in modo che gli utenti non fossero spinti a scaricarla.

Il concetto di Send Me To Heaven è tanto semplice quanto diabolico: ti sfida a lanciare il telefono più in alto possibile. Sarà l’applicazione, poi, a calcolare direttamente l’altezza a cui lo avete lanciato. Potete fare simpatiche gare con i vostri amici a chi tira il cellulare più in alto e a chi è costretto, per primo, a portarlo in assistenza per farlo riparare.

Inutile dire perché non sia una buona idea quella di lanciare uno smartphone in alto: sono dispositivi molto delicati e rischiereste di dovergli dire addio. Inoltre, nulla vi assicura che il vostro telefono non mi finisca in faccia durante la caduta. Meglio evitare!