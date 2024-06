Anna Tatangelo, il colpo di scena prima del tour: l’indiscrezione choc

Anna Tatangelo è pronta ad affrontare il nuovo tour estivo, ma l’indiscrezione choc ha sconvolto i fan della celebre cantante.

Nome celebre del panorama musicale italiano, Anna Tatangelo è ancora oggi una delle interpreti più amate dal pubblico. La sua carriera nel mondo della musica inizia in giovane età, in seguito alla vittoria a Sanremo Giovani a soli 15 anni. Da quel momento, complice anche il connubio artistico e sentimentale con Gigi D’Alessio, la cantante si afferma come una delle interpreti femminili di maggior successo.

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio avvenuta nel 2017, Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore nel giovanissimo modello Mattia Narducci. Classe 1997, Narducci è nato e cresciuto a Piacenza, città da cui ha spiccato il volo per sfilare per i più noti brand di moda come Dolce e Gabbana, Guess e Gucci.

La chiacchierata storia d’amore con il giovanissimo Narducci, è arrivata subito dopo un breve flirt della cantante con il rapper Livo Cori. Nonostante i pettegolezzi e il gossip intorno alla coppia, Anna Tatangelo si è sempre mostrata molto felice con il nuovo compagno e focalizzata sui progetti in comune per il futuro.

Tatangelo e Narducci: aria di crisi per la coppia?

Da alcuni mesi Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono i protagonisti del gossip e delle indiscrezioni in rete. La relazione tra i due sembrerebbe essersi raffreddata da molto tempo. Il comportamento social di Anna Tatangelo, inoltre, sembrerebbe avvalorare le voci che circolano sul web. La cantante avrebbe eliminato tutti i post dedicati alla sua storia d’amore con Mattia Narducci, lasciando i fan nel dubbio. Non solo, se prima le Instagram stories tra i due affollavano i profili dei fan, da qualche mese la coppia non si è più mostrata insieme sui social.

Questo strano comportamento ha insinuato un crescente dubbio nella mente dei fan, spingendo l’opinione pubblica ad immaginare la fine della relazione tra Tatangelo e il modello. Recentemente, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio anonimo che recita “Di Narducci Tatangelo si son perse le tracce…”, seguito da un inequivocabile commento in cui si parla di una grave crisi. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente l’avvenuta rottura o la crisi in corso. Dopo molti mesi di silenzio, i fan chiedono adesso chiarezza sulla questione.