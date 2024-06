William, la rivelazione inedita su mamma Diana fa commuovere tutti

William si è lasciato andare a una rivelazione totalmente inedita su mamma Diana, con parole che fanno commuovere tutti.

Sono pochi i dettagli che William e Harry nel tempo hanno raccontato su Lady D, sicuramente anche per il dolore enorme che hanno dovuto affrontare per la sua perdita e, soprattutto, per le dinamiche che hanno interessato la vita in casa prima ma anche successivamente al decesso.

Uno stravolgimento per i due, al tempo ragazzi giovanissimi, che sicuramente sono stati colpiti direttamente da quanto accaduto. Tuttavia, in alcune specifiche occasioni, si sono lasciati andare ad alcuni pensieri felici e hanno voluto narrare delle vicende personali.

La rivelazione inedita su Diana da parte di William

Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato e, soprattutto, la persona direttamente interessata ovvero Kevin Costner. Infatti, il futuro Re, ha compiuto un gesto molto commovente, non solo per incontrare uno degli attori più famosi al mondo ma ha scelto di farlo raccontando che la sua defunta mamma aveva un vero e proprio debole per l’attore.

Dopotutto, si tratta di uno dei protagonisti più famosi di tutti i tempi, celebre per alcune pellicole di successo internazionale come “Balla coi Lupi” e “La guardia del corpo”. Proprio per questo motivo, tempo fa, il futuro chiese un incontro privato con la Royal Family. Ormai Costner è anziano e sicuramente lontano da tutto il gossip sul suo conto ma, durante un viaggio nel Regno Unito, è stato personalmente accolto proprio da William, come raccontato dalla rivista People che ne svela i dettagli.

Durante questo incontro, il Principe del Galles ha parlato con Costner proprio di Lady Diana e l’ammirazione che questa nutriva nei suoi confronti. È stato un momento molto toccante, non solo perché William per la prima volta ha parlato di questa passione della mamma ma perché ha chiarito anche il motivo dietro quella visita. Un modo unico per commemorare Lady D e qualcosa che avrebbe voluto tanto fare, ovvero incontrare di persona il suo idolo.

L’attore, successivamente, ha raccontato di come siano andate le cose. Della gentilezza di William e del fatto che, durante l’incontro, abbiano parlato proprio della mamma, del suo interesse verso il cinema e anche di Costner come attore. Un modo per celebrare quello che era per lei motivo di spiccata attenzione.

Sicuramente per William è stato fondamentale non solo parlare dell’idolo di sua mamma ma anche incontrarlo di persona. Un modo per omaggiare la sua memoria, realizzare un sogno, quello che chiunque potrebbe nutrire con la propria star preferita. Sicuramente questo aspetto inedito, mai narrato prima della principessa, fa nuova luce anche sulla sua spontaneità caratteriale, cosa ben nota a tutto il Regno da tempo.

Oggi, che William affronta uno dei momenti più bui per la Monarchia inglese, sicuramente ricordare episodi come questo, così divertenti ed esilaranti, è fondamentale per un sorriso in più. Anche l’attore ha voluto riportare la mente a quelle immagini, a quando nella stanza si sono presi la mano per la prima volta e hanno voluto ricordare Lady Diana e il suo bellissimo sorriso.