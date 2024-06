Anticipazioni Beautiful, la coppia scoppia ma l’amore è appena sbocciato

In questo articolo parliamo di anticipazioni Beautiful: due personaggi si sono lasciati ma nessuno ci ha fatto caso. Di chi si tratta? Ecco chi sono

Nelle puntate italiane stiamo assistendo a una serie di colpi di scena che porteranno a ulteriori sviluppi imprevisti della storia. Tuttavia, ci sono due personaggi che più in là, nelle puntate americane, pian piano prenderanno strade diverse.

Attualmente, stiamo assistendo alla relazione inaspettata e sconvolgente tra Bill e Sheila, che ha messo in crisi diversi personaggi, tra cui Taylor. Steffy e suo marito Finn, infatti, avrebbero voluto denunciare Sheila per farla tornare in prigione, ma si sono sentiti ricattare da Bill, il quale ha minacciato di denunciare Taylor, per quella volta che gli sparò.

Con questo ricatto, chiaramente Taylor va in crisi e sarà Brooke a starle vicino. Nel frattempo, Sheila si è riavvicinata pericolosamente a Deacon, tant’è che l’ultima volta che i due si sono incontrati, lei ha cominciato a sentire qualcosa nei suoi confronti. L’incontro l’ha talmente turbata, che fa fatica a nascondere la cosa con Bill, e adduce la scusa di essere triste perché non è ancora riuscita a risolvere con Finn.

Beautiful, spoiler americani: la coppia scoppia con sgomento dei telespettatori

In Beautiful c’è una coppia il cui sentimento è sbocciato da poco, ed è quella rappresentata da Carter e Katie. Katie è l’ex compagna di Bill Spencer, e i due hanno avuto un figlio.

In America, con grande sorpresa dei telespettatori statunitensi, si scopre che la relazione tra i due è finita e anche da parecchio. Il pubblico lo scoprirà attraverso una breve conversazione tra i due, da cui si evince che i due si fossero lasciati da diverso tempo. Katie, stava parlando con Carter a proposito del fatto che Bill, come si scoprirà molto più avanti nelle puntate di Beautiful, avesse saputo di avere una figlia da Poppy Nozawa, ossia Luna. Carter, a quel punto, ha domandato a Katie quali fossero i suoi sentimenti in proposito, e lei ha replicato che dopo la fine della relazione con Bill, Carter è stato la sua ultima relazione.

Il fatto che sia finita tra i due, dunque, è stato spiegato con questa semplice e concisa conversazione. Tutto lascia presagire ad un possibile triangolo tra Katie, Bill e Poppy. Vedremo, quindi, che cosa accadrà nei prossimi episodi americani, ma Katie potrebbe provare ancora qualcosa per Bill.