WhatsApp, il trucco geniale per ascoltare gli audio senza visualizzare: nessuno se ne accorgerà

C’è un trucco geniale su WhatsApp che permette di ascoltare gli audio senza visualizzare il messaggio. Nessuno se ne accorgerà: ecco che cosa fare.

L’app di messaggistica istantanea di proprietà Meta è riuscita ad avere un bacino di utenti molto grande in tutto il mondo, diventando il servizio più utilizzato. Un primato che arriva anche grazie alle tante funzioni e alle novità lanciate dai programmatori.

Tra gli utenti dell’app di Meta c’è chi odia con tutto il cuore le spunte blu di WhatsApp, in quanto le trovano una cosa ansiosa e non vogliono che qualcuno sappia se un messaggio è stato letto o un audio ascoltato. Come qualcuno saprà già molto bene, c’è la possibilità di disabilitare le spunte blu per i messaggi di testo, per farlo è molto semplice in quanto basta andare tra le opzioni, ma per i vocali la cosa è ben diversa.

I 3 trucchi per disabilitare le spunte blu per i vocali di WhatsApp

Per chi vuole ascoltare gli audio ma non vuole che la persona che ha mandato il vocale sull’app sappia che è stato ascoltato basta attivare la modalità aereo prima di ascoltare, in questo modo si interromperà la connessione Wi-Fi e lo scambio dati con il gestore. E quindi WhatsApp non trasmetterà la notifica. È sicuramente uno dei metodi più semplici e pratici da usare, ma bisogna ricordarsi che la notifica arriva subito dopo che la connessione viene riattivata.

Il secondo trucchetto per non far arrivare le spunte blu a chi ha mandato il messaggio è quello di inoltrare il messaggio in un gruppo o altra chat. Basta creare un gruppo fittizio o mandare l’audio alla conversazione che abbiamo con noi stessi e il gioco è fatto. In questo modo, si ascolterà una copia del messaggio vocale. L’unico aspetto negativo di questa questione è quello che ogni volta si crea un file nuovo che rischia di intasare la memoria con il passare del tempo.

Per tutti coloro che hanno un dispositivo Android non serve che interrompano la connessione con la modalità aerea o inoltrino il messaggio in un altro gruppo, tutto quello che devono fare è scaricare l’app Opus Player disponibile dal Play Store del telefono. In pratica il servizio è un audio player che permette di registrare le note vocali e in questo modo sarà possibile ascoltare l’audio liberamente senza che nessuno lo sappia.