Dalla crisi al matrimonio e alla figlia: coppia di Uomini e donne spiazza tutti, sorpresi così

Dopo la crisi che li ha visti lontani per un periodo, una coppia di Uomini e Donne si è sposata e ha avuto una figlia. Ecco chi sono.

Molte coppie di Uomini e Donne, una volta usciti dal programma, provano a stare insieme ma senza successo, lasciandosi dopo poche settimane o pochi mesi. Altre coppie, invece, sperimentano amori felici e duraturi, sposandosi, vivendo insieme e avendo anche dei figli.

Una delle coppie più amate del programma condotto da Maria De Filippi, dopo una crisi che li ha visti lontani per un periodo, sono convolati a nozze e hanno anche avuto una figlia. Ecco chi sono.

La coppia di Uomini e Donne che si è sposata e ha avuto una figlia dopo la crisi

Qualche anno fa da Uomini e Donne si è formata una coppia molto amata e seguita sui social.

Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi e del suo corteggiatore, da lei scelto, Sonny Di Meo. I due stanno insieme dal 2020 ma, durante la loro storia, hanno vissuto una crisi che li ha tenuti distanti. A circa un anno dalla scelta, a causa di alcune incomprensioni e litigi, ma anche dell’eccessiva gelosia di lui (secondo quanto dichiarato da Sara), i due sono stati separati per qualche mese, per tornare insieme a marzo del 2021.

A dicembre del 2022 avevano ufficializzato di nuovo la loro separazione ma, dopo la crisi, è tornato il sereno fra i due. Infatti il 5 marzo 2023 si sono sposati in Marocco e un mese dopo hanno annunciato l’attesa del loro primo figlio. Il 14 settembre 2023 è nata la piccola Nora Belle, una figlia molto amata dai due che non mancano di postare dolci contenuti con lei su Instagram.

Dopo tanti alti e bassi, finalmente la coppia sembra aver trovato il suo equilibrio. Ora sono felici insieme e, anche chi non ha mai creduto molto nella coppia, ora deve ricredersi. Si sono sposati e hanno una dolcissima bambina insieme. Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha fatto i complimenti ai due.

Infatti su Instagram ha condiviso una foto della coppia che porta a passeggio la piccola nel carrozzino scrivendo: “Bellissimi Sara e Sonny! In pochi ci avrebbero scommesso… invece l’arrivo della piccola li ha uniti più che mai! Conducono una vita normalissima senza troppi grilli per la testa!” Oltre a lui tanti sono i sostenitori della coppia che sono contenti di vederli felici e innamorati come non mai.