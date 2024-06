Re Carlo, il clamoroso autogol con Harry e Meghan: scoppia il caos

I rapporti tra Re Carlo III e il suo secondogenito sono sempre più tesi. Il sovrano potrebbe essersi pentito di una decisione che oggi avrebbe consentito una situazione più distesa.

Il Principe Harry risiede ormai da cinque anni negli Stati Uniti. Il Duca di Sussex ha comprato una mega villa da 11 milioni di dollari a Montecito (in California) insieme alla moglie Meghan Markle.

Com’è noto, il distacco dalla famiglia reale non è stato privo di clamore. Harry, infatti, ha usato diversi mezzi mediatici nel corso del tempo per screditare il suo stesso padre, il fratello William e l’intera Istituzione monarchica da cui proviene. I rapporti sono molto tesi. Anche la malattia di Carlo III (affetto da un cancro alla prostata) pare non abbia comportato un riavvicinamento significativo. Tuttavia, il re soffrirebbe molto per l’assenza del figlio e dei suoi nipotini, Archie e Lilibet, tanto da essersi pentito di una scelta fatta in precedenza.

Re Carlo si pente della decisione presa nei confronti di Harry e Meghan: le cose sarebbero diverse

Il sorvrano ha imposto al principe Harry e a Meghan Markle di lasciare la loro casa britannica di Frogmore Cottage nel marzo 2023. Re Carlo non voleva ricevere critiche elargendo privilegi ai membri non attivi della famiglia reale.

Questa decisione ha comportato un enorme risentimento. Inoltre, il Re non ha davvero pensato a quali sarebbero state le conseguenze del gesto. Se Harry e Meghan avessero avuto una base in Inghilterra, un posto dove poter soggiornare per alcune settimane o addirittura per mesi in base alle loro esigenze, probabilmente la frattura non sarebbe stata così drastica. Re Carlo III avrebbe potuto avere un rapporto con i nipotini, figli dei Duchi di Sussex (Archie e Lilibet). Così non è stato.

Il duca e la duchessa si erano sobbarcati, inoltre, le spese della Sovereign Grant in relazione alla ristrutturazione di Frogmore Cottage, lasciando così alla Corona una risorsa notevolmente migliorata. La coppia è stata invitata ad andarsene e tutti i loro averi rimasti nella dimora sono stati spediti negli Stati Uniti.

Si pensa che Carlo III abbia avuto fretta di liberare Frogmore Cottage per renderlo la nuova residenza di suo fratello minore, il Principe Andrea, caduto in disgrazia dopo le accuse gravissime di abusi sessuali su minori. Andrea, infatti, sta ricevendo sempre più pressioni per lasciare la sua attuale villa nella Royal Lodge, troppo dispendiosa per la Corona.