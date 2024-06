Sergio D’Ottavi, serata in dolce compagnia dopo l’addio a Greta Rossetti: con chi è stato sorpreso

Una serata in compagnia per Sergio D’Ottavi dopo la fine della relazione con Greta Rossetti: ecco con chi è stato sorpreso.

È ormai ufficiale la rottura tra i due ex gieffini, i quali si sono lanciati delle frecciatine sui rispettivi social negli ultimi giorni. Un addio che è stato come un fulmine a ciel sereno, almeno per i fan, i quali avevano visto la coppia sempre affiatata dopo la fine del programma.

Ad accendere il gossip sono state alcune azioni social fatte da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che non sono passate inosservate ai più attenti del web. I due, infatti, dopo aver passato una serata unitissimi al compleanno di Letizia Petris, hanno smesso di seguirsi su Instagram e cancellato tutte le foto insieme. Nello sfogo social, Sergio ha accusato Greta di averlo tradito, cosa poi smentita dalla diretta interessata.

Sebbene Greta abbia subito smentito le accuse di tradimento e le presunte voci di gossip che la vedrebbero insieme ad Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, sui social sono tante le ipotesi che si continuano a fare, dove l’opinione dei fan è divisa. Tuttavia, proprio di recente Sergio ha trascorso la serata con un volto noto al pubblico televisivo.

Sergio D’Ottavi insieme a un volto noto della TV: la foto è virale

Sergio D’Ottavi ha deciso di voltare pagina definitivamente e buttarsi dietro le spalle gli ultimi mesi insieme a Greta Rossetti che aveva conosciuto nella casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione. L’ex gieffino, dunque, si è concesso una serata libera in compagnia di un volto noto al pubblico di Mediaset, dato che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé.

Sui social è spuntata fuori la foto di Sergio insieme ad Ernesto Russo, personaggio che il pubblico di Uomini e Donne conosce molto bene visto che la passata edizione è stato uno dei principali protagonisti. A condividere il selfie è stato proprio l’ex corteggiatore di Ida Platano, il quale si è immortalato insieme all’ex gieffino nel suo locale a Sabaudia.

Sergio sicuramente si trovava a Sabaudia per rilassarsi un po’ e concedersi probabilmente qualche giorno di mare, mentre Ernesto è impegnato con il lavoro e a portare avanti la sua attività di ristorazione. Ricordiamo che Russo è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare il programma di Canale 5 dopo una segnalazione arrivata sul suo conto: era accusato di avere un’altra donna.