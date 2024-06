Whatsapp cambia il modo in cui farete le chiamate d’ora in poi: tutte le novità in arrivo

WhatsApp continua ad aggiornarsi per offrire sempre un miglior servizio ai suoi clienti: cambia in maniera rivoluzionaria il modo di fare chiamate, ecco come.

WhatsApp continua a rivoluzionarsi per migliorare l’esperienza di tutti i suoi utenti. Ormai da anni, l’applicazione con il logo del telefono verde è un punto di riferimento per la messaggistica istantanea, tanto che anche diversi servizi pubblici e privati hanno scelto di farci affidamento.

Che sia per lavoro, per contattare enti pubblici o privati o, come succede più di frequente, per chattare con i propri amici, i propri parenti ed il proprio partner, WhatsApp è costantemente al centro delle vite di chiunque abbia uno smartphone a portata di mano.

Tra i tanti aggiornamenti che hanno coinvolto e coinvolgono ancora l’applicazione, ce n’è uno focalizzato direttamente sulle videochiamate; stando a quanto trapelato, il nuovo aggiornamento porterà tante novità per rendere ancora più godibile l’esperienza delle videochiamate per i propri utenti. Ecco di cosa si tratta, a quanto pare molti utenti saranno veramente felicissimi.

WhatsApp si aggiorna, novità in arrivo per le videochiamate

Stando a quanto riportato da wabetainfo.com, WhatsApp sarebbe a lavoro per migliorare le videochiamate. E’ questo quanto emerso dall’analisi della nuova versione beta dell’aggiornamento dell’applicazione, la 2.24.13.14, nel quale sarebbero stati trovati indizi per una nuova possibile implementazione in merito agli effetti e filtri di chiamata in realtà aumentata.

Queste nuove implementazioni permetterebbero agli effetti AR di sovrapporre, durante la videochiamata, degli elementi virtuali e interattivi all’immagine di sé. Un’implementazione simpatica che, sempre secondo quanto riportato dalla fonte, permetterebbero di ritoccare magari il proprio viso con uno strumento apposito, oppure di alternare il colore della propria pelle o una modalità realizzata esclusivamente per gli ambienti con poca luce.

Le novità non si fermerebbero però qui, perché pare proprio che WhatsApp stia anche lavorando all’implementazione di uno strumento in grado di modificare lo sfondo durante la chiamata, una funzione (come visto magari per Zoom, specialmente nel periodo di maggiore intensità del COVID-19) piuttosto utile per chi fa spesso delle videocall di gruppo. Nel report si legge anche come l’applicazione stia lavorando infine a diversi effetti per rendere le videochiamate più divertenti e coinvolgenti, utilizzando ad esempio un avatar al posto del proprio viso. Delle novità sicuramente gradite per chi è solito, per lavoro o per piacere personale, fare molte videochiamate.