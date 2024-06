Tutti potranno accedere al 730 precompilato, la novità che sorprende

Grazie all’approvazione del nuovo decreto adesso tutti potranno accedere al 730 precompilato: ecco le maggiori novità in arrivo

È tempo di dichiarazione dei redditi per moltissimi contribuenti italiani. Si tratta di un passaggio caratterizzato – come spesso accade – da molta burocrazia e, spesso, tanta confusione.

Ma ci sono delle novità in arrivo che interesseranno la maggior parte dei cittadini e lavoratori alle prese in questi giorni con il versamento delle imposte. Grazie all’approvazione del nuovo decreto, infatti, adesso tutti potranno avere la possibilità di accedere all 730 precompilato. Vediamo di che cosa si tratta.

Accesso al 730 precompilato per tutti

A seguito del dlgs correttivo fiscale, approvato dal consiglio dei ministri, sono state introdotte numerose novità interessanti per i contribuenti. Sarà infatti possibile accedere al 730 precompilato anche in caso di associazioni tra professionisti e Stp, le quali erano state fino ad ora escluse del tutto. Una decisione che arriva quando il calendario fiscale del 2024 segna le imminenti scadenze, come quelle del 15 luglio per i forfettari e la possibilità di dichiarare i propri redditi entro il 31 ottobre. Dopo il rinvio, quindi, dovrebbe arrivare a breve il via libera del governo sul dlgs correttivo, il quale concederebbe anche la voluntary domestica con certificazione del rischio fiscale dei soggetti in adempimento collaborativo.

Via libera anche per quelle che sono le nuove regole relative agli acconti riformulati per l’adesione al concordato preventivo biennale. A seguito dell’approvazione del provvedimento, quindi, ci sarà un nuovo riesame effettuato dalle commissioni parlamentari, il quale dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni. Possibile quindi che in questa fase verranno inserite anche delle valutazioni e dei perfezionamenti relativi al famoso redditometro, il cui ripristino è sempre più probabile.

Le maggiori modifiche relative agli adempimenti tributari riguarderanno in misura maggiore i termini fiscali relativi alle presentazioni del concordato preventivo biennale, oltre alle dichiarazioni. A partire dal prossimo anno, inoltre, i programmi informatici relativi alla compilazione degli ISA saranno disponibili dal 15 aprile.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap è previsto al 31 ottobre, mentre il software dei forfettari slitta al 15 luglio per il 2024. Per l’adesione al concordato preventivo biennale il termine ultimo è quello del 31 ottobre – per quanto riguarda il 2024 – mentre a regime la stessa scadenza verrà anticipata al 31 luglio. Per quanto riguarda i soggetti ires non solari la scadenza sarà entro il settimo mese di chiusura del periodo d’imposta. Infine, a partire dal 2025 il software Isa sarà rilasciato entro il 15 di aprile e le Cu dei lavoratori professionisti entro il 31 di marzo.