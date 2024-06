Altro che caffè: se la mattina fai fatica a svegliarti ecco come dovresti iniziare la giornata

Il caffè è indispensabile a colazione per tante persone, ma c’è un segreto per chi fa fatica a svegliarsi la mattina: non avrete più problemi

L’Italia e gli italiani si basano su solide certezze, almeno a tavola e nelle abitudini alimentari. Il caffè è una di queste, per tradizione, gusto, la qualità con cui viene prodotto e la capacità nel farlo nella maniera migliore, come avviene da generazioni in tutte le case, specialmente a Napoli.

Che sia quasi per istinto, al bar, in casa o con il pigiama ancora indosso, mezzi addormentati, la mattina non possiamo proprio rinunciarci. Anche chi non ama il suo sapore deciso e amaro, può attenuarlo con il latte o una buona dose di zucchero, per cui sono davvero in pochi a dirgli di no per regalarsi una botta di vitalità fin dai primi momenti di un nuovo giorno.

Anzi, in tanti ne consumano in eccesso, tanto da perdere gli effetti positivi – riduzione della sonnolenza, aumento della lucidità mentale e rilascio di adrenalina e noradrenalina, tra i principali. Insomma, senza caffè proprio non possiamo stare, ma per chi fosse intenzionato ad abolirlo, c’è una sana abitudine che si può introdurre per sostituirlo, anche se non è proprio la stessa cosa.

Una camminata al posto del caffè: come svegliarsi meglio la mattina

Lo scoppiettio dalla caffettiera, l’aroma che gira per casa e il sorriso al primo sorso sono sensazioni insostituibili per la cultura del caffè in Italia, ma la scienza ci dice che non è esattamente così per il nostro corpo.

Come sappiamo, la caffeina – soprattutto se non introdotta con moderazione – può avere effetti negativi, soprattutto nei soggetti ipertesi o che devono riadattare le proprie abitudini alimentari a una determinata patologia. Una ricerca pubblicata su ‘Scientific reports’ ha indicato che a quella tazzina di piacere si può anche dire no, a patto di svolgere una bella seduta di allenamento già di mattina.

In realtà, basta una camminata veloce a mettere in moto il proprio corpo e dà gli stessi benefici del caffè per la memoria e le funzioni cognitive. E se poi non volete rinunciare comunque alla moka, l’importante è che non dimentichiate di fare sport durante il giorno: non vi ringrazieranno solo i muscoli, il cuore e i polmoni, ma anche il vostro cervello.